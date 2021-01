Plus de 251 000 $ d'aide pour des musées de l’Abitibi-Témiscamingue

L'argent vient compenser les pertes financières des musées en raison de la fermeture des lieux publics et des mesures sanitaires imposées depuis le printemps 2020.

Une somme qui selon Québec vise à stabiliser leur situation financière, et à permettre une reprise plus rapide de leurs activités lorsque la situation sanitaire le permettra.

MA, musée d’art est parmi les bénéficiaires avec 45 000 $. Un coup de pouce qui réjouit le directeur général Jean-Jacques Lachapelle.

On a été agréablement surpris, puisqu'on n'avait pas de demande à faire , affirme-t-il.

Et de préciser que le musée a anticipé des pertes au début mars d'environ 100 000 $ qu'on aurait de la difficulté à aller chercher. Donc le 45 000 est le bienvenu, d'autre part on a reçu de Patrimoine canadien une autre somme de 50 000 $ donc ça vient compenser les pertes qui étaient anticipées.

L'aide va aider l'institution dans ses projets de développement.

Il y a des projets reportés ou annulés en 2020 , dit Jean-Jacques Lachapelle. Mais en même temps, on travaille sur la reconfiguration du musée en général, donc les bureaux vont être changés, on est en train de travailler sur une exposition permanente, qui va prendre place soit en 2021 ou en 2022. On a fait beaucoup de demandes de subventions et on a gardé tout le personnel malgré tout. Finalement on balance, on s'en est assez bien sortis malgré tout, et c'est sûr que sans les 45 000 dollars là, ça aurait été un peu plus serré.

112 institutions muséales du Québec qui ont bénéficié d’une bonification, pour un montant total de 5,03 M$.

Le Musée minéralogique de Malartic, la Maison du Frère-Moffet, les Promoteurs d’Angliers, La Maison Dumulon, la Société historique P.E. Gendreau, le Village minier de Bourlamaque (Cité de l’Or) et le Fossilarium ont également bénéficié de cette aide financière.