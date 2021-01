Fin prêt, le centre aquatique de Granby ouvrira après le confinement

Cette nouvelle infrastructure qui comprend trois piscines de 25 mètres devait ouvrir ses portes au public dès ce samedi. L'inauguration a toutefois été repoussée au 8 février ou lors de l'allégement des mesures sanitaires.

Ce tout nouveau centre viendra remplacer la piscine Miner construite il y a 86 ans.

Depuis que je suis tout petit, j'ai fait les cours à la piscine Miner et quand on arrive ici avec les tremplins, les corridors, c'est magique. Maxime Leduc, sauveteur

Ce centre aquatique comprend une piscine de compétition, une piscine récréative avec une large entrée de plage et une piscine extérieure.

Il y a plusieurs bassins avec différentes températures. Alors, il y en a pour tous les goûts. De la natation, de la baignade, des jeux, des tremplins, des murs d'escalade, des cordes à Tarzan , souligne le chef de division du secteur aquatique à la Ville de Granby, Pascal Boivin.

Pour l'instant, seuls les futurs sauveteurs ont l'occasion de profiter de ces bassins flambants neufs.

C'est absolument magnifique. Je trouve qu'il y a une ambiance zen , se réjouit la sauveteuse Maude Lessard.

Le centre aquatique de Granby pourra ouvrir dès l'allégement des mesures sanitaires. Photo : Radio-Canada / Jean Arel

Plusieurs sauveteurs sont formés en vue de l'ouverture très attendue et pour la saison estivale. Un défi de taille que doit relever Marianne Laflamme.

On a 70 employés environ en sauvetage et moniteurs et on a besoin aussi de gérer le zoo de Granby , explique-t-elle.

Une facture de 36 M$, mais aucune dette

Le maire Pascal Bonin se targue néanmoins que cette infrastructure de grande qualité n'ait pas contribué à l'endettement de la municipalité. Le centre aquatique, construit au coût de 36 millions de dollars qu'a le centre aquatique a été financé à la fois par les gouvernements fédéral et provincial et par la municipalité.

Tout a été payé comptant ici par les citoyens directement. Il n'y a aucune dette par rapport à ça. Ça c'est un coup assez fumant de l'administration d'avoir réussi à payer comptant une installation pareille. Je pense que ça va aussi dans la vision de la municipalité de promouvoir les saines habitudes de vie , décrit-il.

Pour faire connaitre les nouvelles installations, l'entrée au centre sera gratuite jusqu'au 24 juin.

D'après le reportage de Jean Arel