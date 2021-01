Vaccin contre la COVID-19 : la roulette russe de la deuxième dose

Annoncée jeudi, la décision de Québec va à l’encontre des recommandations faites par le Comité consultatif national de l’immunisation à l'Agence de la santé publique du Canada, qui a suggéré plutôt d’administrer une deuxième dose au maximum six semaines après la première, et de celles de l’OMS, qui suggère autant que possible de suivre le calendrier des fabricants.

Les fabricants Pfizer et Moderna, dont les vaccins sont les seuls à avoir pour le moment été homologués par Santé Canada, recommandent pour leur part l’inoculation d’une deuxième dose respectivement trois semaines et quatre semaines après la première.

Ces indications des fabricants sont basées sur leurs études réalisées sur les vaccins, et dont Québec ne semble pas avoir tenu compte, critiquent les spécialistes interrogés par Radio-Canada.

Comme le Dr Karl Weiss, microbiologiste et spécialiste en maladies infectieuses à l'Hôpital général juif à Montréal, qui a soutenu au micro de l'émission Les faits d'abord que dans les études cliniques faites par Pfizer, quelques personnes avaient reçu une deuxième dose six semaines après la première, et donc qu’en se basant sur ces données on pouvait dans le besoin étirer la sauce pour arriver à ce délai.

L’argumentation est la même pour Mona Nemer, conseillère scientifique en chef du Canada. L’OMS et le Comité national sur l’immunisation ont recommandé autant que possible de respecter l’échéancier testé et certainement de ne pas aller au-delà de six semaines. Le Québec recommande de son côté le double. Ce n’est pas vraiment le moment de l’expérimentation , déplore-t-elle.

C’est la roulette russe. Il faut bien calculer les risques et être transparent. Mona Nemer, conseillère scientifique en chef du Canada

Les deux scientifiques craignent tous les deux qu’avec une population n’ayant qu’une immunité partielle, des souches résistantes au vaccin ne se développent.

Même si elle dit comprendre que le gouvernement québécois veuille vacciner le plus grand nombre de personnes possible, Mme Nemer réitère l’importance de s’assurer que la vaccination est efficace.

Il est très important que la vaccination se fasse rapidement et bien. Il n’y a rien de pire qu’avoir une immunité partielle chez les vaccinés. Il ne faut pas jouer avec le feu, et vacciner selon les protocoles approuvés , répète Mme Nemer.

On n’a pas le choix de donner la deuxième dose à temps, sinon on risque de rendre la vaccination caduque pour beaucoup de gens qui ont reçu la première dose. Et on va tourner en rond. Le Dr Karl Weiss, microbiologiste et spécialiste en maladies infectieuses

À l’exemple de la Grande-Bretagne, qui a elle aussi décidé d’espacer jusqu’à 12 semaines les deux doses de vaccin contre la COVID-19, et à laquelle l’OMS a répondu qu’aucune donnée empirique ne soutenait cette façon de faire, Québec se donne jusqu’à 90 jours avant de vacciner pour une deuxième fois les personnes à risque.

Cette période correspond au temps nécessaire pour vacciner une première fois tous les aînés résidents dans les CHSLD et les résidences pour personnes âgées, ainsi que les plus de 70 ans, pour un impact maximal , a expliqué le Dr Richard Massé, conseiller médical stratégique à la direction générale de la santé publique.

Les soins intensifs pas encore à un point critique

Par ailleurs, alors que Québec laissait planer cette semaine son inquiétude devant un possible manque de place aux soins intensifs des hôpitaux et parlait même de devoir peut-être bientôt faire des choix entre les patients pouvant y être admis, il semble que la situation ne soit pas aussi précaire que ce qu’on a laissé entendre.

Au moment où on se parle, le réseau est capable d’absorber la clientèle qui entre et d’admettre la clientèle qui requière des soins critiques. […] La capacité totale du réseau est supérieure à ce qu’on nous dit présentement, on n’est pas du tout dans une perspective de triage. Dr Patrick Bellemare, chef médical des soins intensifs du CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal et intensiviste à l’Hôpital du Sacré-Cœur

Le médecin insiste cependant sur l’importance pour la population de poursuivre le confinement et de continuer d’observer la distanciation sociale.

Ce qu’on craint depuis le début c’est de se retrouver avec une clientèle COVID tellement importante qu’on ne sera pas en mesure d’aborder les autres missions des soins critiques , explique-t-il.