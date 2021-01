La vaccination sera complétée plus tôt que prévu dans les CHSLD de l'Estrie

Le CIUSSS de l'Estrie-CHUS indique que comme l'approvisionnement en vaccins s'est bien déroulé, il a sera possible de compléter la première phase de l'opération dans les CHSLD au cours de la semaine prochaine.

Puisqu'on a reçu plus de doses de Moderna qui sont plus mobiles que le vaccin Pfizer et disons que ça nous a donné un bon coup de main pour vacciner dans les CHSLD.

Marie-France Thibeault, porte-parole du CIUSSS de l'Estrie-CHUS