Sauvetage sur glace à Amos : deux motoneigistes s’en tirent indemnes

Deux motoneigistes sont restés pris à proximité du centre-ville après que le pont de glace a cédé sous le poids du véhicule.

À l’arrivée des pompiers, les deux motoneigistes étaient sains et saufs sur la rive, mais une remorqueuse a été dépêchée sur place pour sortir la motoneige des glaces.

Ça fait plusieurs jours qu’il fait zéro degré et avec le courant qu’il y a dans la rivière, l’eau gruge la glace par en dessous et la glace s'amincit sans que l’on s’en aperçoive , averti Guy Béchard, directeur service incendie d’Amos.

Vendredi, il y avait un pouce et demi de glace. - Guy Béchard, directeur service incendie d’Amos.

Le sentier était fermé

Le Club de motoneige d'Amos avait fermé le sentier de motoneiges qui traverse la rivière le 14 janvier, soit la veille de l'évènement.

Les motoneigistes arrivent parfois sur place et constate que la rivière est barrée par le club et malheureusement, ils décident de contourner cette barrière et de tenter leur chance. Malheureusement, c’est sûr que lorsque l’on est téméraire sur les cours d’eau, il peut arriver des accidents , déplore Jonathan Leblond, administrateur au Club de motoneige d'Amos.

Certains internautes ont toutefois fait remarquer que la pancarte, à un certain moment, se trouvait au sol.