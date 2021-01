Des abonnés encore privés de ski à Stoneham et au Mont-Sainte-Anne

L'hiver continue d'être difficile pour les abonnés des stations de ski Stoneham et Mont-Sainte-Anne. Plusieurs d'entre eux ne pourront skier en soirée, samedi et dimanche avant le couvre-feu, en raison d'une panne informatique.

La direction des deux stations a pris les devants samedi sur les réseaux sociaux en annonçant que toutes les places disponibles pour le ski de soirée s'étaient envolées pour la fin de semaine.

Un nouveau système de gestion des réservations, appelé La Passe, a été lancé vendredi et se voulait une solution à d'autres problèmes vécus en début de saison. On souhaitait notamment limiter l'achalandage et permettre aux abonnés de garantir leur accès aux montagnes. Or le système a flanché sous le poids de la demande.

Dès la réception de notre infolettre qui en faisait l'annonce, vous avez été nombreux à accéder au site pour créer votre compte et réserver. Et le serveur n'a pas suivi la cadence , explique la direction dans son message. Malheureusement, poursuit-elle, le ski de soirée est complet pour ce samedi ainsi que demain soir .

Abonnés mécontents

Des centaines d'abonnés ont laissé des commentaires acerbes sous la publication des deux stations de ski. Plusieurs ont réclamé un remboursement de leur abonnement considérant la faible disponibilité des montagnes et des divers problèmes connus cet hiver.

Des skieurs croient que trop d'abonnements ont été vendus par rapport aux places limitées en raison des mesures sanitaires à respecter.

Nous avons respecté les files d'attente, endurer les bris au Mont-Sainte-Anne ainsi que les règles sanitaires et maintenant quelle récompense? On nous refuse l'accès à un service pour lequel nous avons payé! , a dénoncé une internaute détenant six abonnements.

Stoneham a finalement fermé ses portes samedi soir en raison de la tempête de neige qui sévit dans la région.