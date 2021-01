Ressources naturelles Canada et l'entreprise minière Vale ont confirmé qu'il y a eu un « événement sismique » à la mine Creighton, près de Sudbury, vendredi en soirée.

La terre a tremblé à trois reprises, selon un communiqué émis par Vale samedi matin. Les événements ont été enregistrés entre 2,6 et 3,7 sur l'échelle de Richter et ont eu lieu entre 21 h et 22 h 30.

Les employés ont tous été recensés et ramenés à la surface en toute sécurité. L'équipe de jour a été annulée à la mine Creighton [samedi] alors que nous lançons nos protocoles normaux de gestion sismique. Nous vous prions de nous excuser pour toute perturbation que cela aurait pu causer aux résidents locaux , peut-on lire dans le communiqué.

Le site web de Ressources naturelles Canada, lui, fait état de deux séismes à exactement une heure d'intervalle. Le premier a été enregistré à 3,2 de l'échelle de Richter et a eu lieu à 21 h 19 à 2 km sous la surface de la terre. Le second, 3,7 sur l'échelle de Richter, a eu lieu à 22 h 19, lui aussi à 2 km de profondeur.