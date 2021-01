Jacinthe de retour sur scène grâce à Lipstick Rouge

Le spectacle virtuel, qui prendra l’affiche les 4, 5 et 6 février prochain à 20 h, revoit le personnage de Jacinthe, qui s’était fait connaître au Manitoba au début des années 2000.

Mariette Kirouac rappelle que le trio humoristique avait d’abord été créé comme un prétexte pour que les trois amies puissent se voir plus souvent autour d’un projet créatif et humoristique. C’est un peu ainsi que sa nouvelle mouture de 2021 a vu le jour.

Avec tout ce qui se passe avec la COVID-19, on s’est dit : il faudrait de l’humour. On s’est mis à se taquiner entre nous en adaptant des extraits à la pandémie, à voir comment notre personnage de Jacinthe réagirait à tout ça ! Et on s’est dit, pourquoi pas !

Si certains ont déjà vu Jacinthe sur scène, le trio assure qu’elle sera complètement revue et qu’elle réserve plusieurs surprises au spectateur. Même si elles ont gardé quelques numéros classiques, les trois femmes humoristes ont revisité l’entièreté du spectacle pour le réactualiser.

On s’est mis à l’écriture, j’ai commencé le premier plan et ensuite Carole et Natalie sont venues le colorer, le compléter, le boucler. Les répétitions ont commencé et je dois dire que tout n’aurait pas eu lieu sans Marie-Ève Fontaine qui s’occupe de la régie, des commanditaires, des spectacles et de la mise en scène. Nous, tout ce qu’on fait, c'est s’amuser !

L’humour sans public est un défi en soi, car les humoristes ont l’habitude de prendre l’énergie de la salle pour y répondre et s’en inspirer. Pour Mariette Kirouac, le défi sera de taille, mais elle se dit prête à le relever.

Faire un spectacle sans ressentir les émotions des gens devant nous, ça va être un défi. Personnellement, je me nourris énormément des gens, de leur réaction pour improviser, pour en rajouter. Je vais vraiment devoir dépendre de mon intuition.

Les billets sont présentement en vente sur le site Eventbrite  (Nouvelle fenêtre) .