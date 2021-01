Les salons funéraires souhaitent accueillir davantage de proches lors des services

Tyler Weber souhaite cependant que les salons funéraires puissent accueillir jusqu’à 50 personnes, soit 25 % du nombre autorisé par le code de prévention des incendies.

On avait été limités à 100 personnes cet été, mais on s’est aperçu que 50 personnes étaient un nombre avec lequel nous pouvions travailler, affirme-t-il. On pouvait contrôler la foule et cela permettait aux Albertains d’avoir la plupart des membres de leur famille avec eux .

Jeudi, le ministre de la Santé, Tyler Shandro, a annoncé que certaines restrictions imposées à certains secteurs en raison de la COVID-19 seraient assouplies à partir de lundi. En novembre, la province avait obligé les maisons funéraires à réduire leur capacité d’accueil de 100 à 10 personnes.

Malgré l’espoir de l'Association des services funéraires de voir un assouplissement des règles, un porte-parole de la médecin hygiéniste en chef a expliqué dans un communiqué que toute dispense était très rare et qu’elle a été limitée aux funérailles du policier de Calgary, Andrew Harnett.

D'après les informations de Colleen Underwood