Il offre 70 M$ US à sa ville pour retrouver un disque dur contenant 7500 bitcoins

James Howells, un employé du secteur des technologies de l’information, s’est débarrassé du disque dur sans s’en rendre compte entre juin et août 2013. Il avait miné (ou généré) ses bitcoins pendant quatre ans, alors que la cryptomonnaie en était à ses balbutiements et avait encore peu de valeur.

James Howells en entrevue avec la BBC en 2013. Photo : Capture d'écran YouTube / BBC

Sept ans plus tard, la valeur du bitcoin a explosé et oscillerait, selon les dernières estimations, autour de 37 000 $ US. La fortune contenue sur le disque dur perdu s’élèverait donc aujourd’hui à environ 273 millions de dollars américains (348 millions de dollars canadiens), selon Howells.

Une erreur coûteuse

Howells s’est rendu compte de son erreur pour la première fois à l’automne 2013, après un bond soudain de la valeur du bitcoin. Alors qu’il cherchait le fameux disque dur, il s’est souvenu l’avoir jeté aux poubelles par erreur. Il avait visité le site d’enfouissement qu’il pensait être le bon, mais s’était heurté à l’ampleur de la tâche.

Après avoir trouvé une autre façon de localiser le disque, il offre maintenant 25 % de sa fortune à la Ville de Newport, au Pays de Galles (Wales), pour avoir l’autorisation d’excaver une portion d’un site d’enfouissement dans l’espoir de récupérer son disque.

Le plan serait de creuser une zone précise du site d’enfouissement, délimitée grâce à un système de coordonnées géographiques, tout en respectant les normes environnementales et de sécurité , expliquait-il vendredi à CNN.

Le disque dur serait ensuite envoyé à des spécialistes de récupération des données qui pourraient le rebâtir afin de retrouver les données dont j’ai besoin pour accéder aux bitcoins.

La Ville affirme avoir les mains liées

Malheureusement, dans une déclaration envoyée au média américain, une porte-parole du conseil municipal de Newport a affirmé qu’il ne serait pas possible d’excaver le terrain.

Le conseil a expliqué à Mr Howells à plusieurs reprises que l’excavation n’était pas possible en vertu de nos permis et que le processus aurait d’énormes impacts environnementaux sur la région environnante , affirme-t-elle.