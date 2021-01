COVID-19 : le SPVG dresse un bilan après la première semaine du couvre-feu

Ce sont plus de 50 constats d’infraction qui ont été remis par le Service de police de la Ville de Gatineau (SPVG) pour non-respect du couvre-feu imposé par Québec, depuis sa mise en vigueur le 9 janvier.

En entrevue à Radio-Canada vendredi, l’agente relationniste du SPVGService de police de la Ville de Gatineau Andrée East faisait mention de 46 constats d’infractions remis en lien avec le couvre-feu et de 1369 vérifications.

Dans la nuit de vendredi à samedi, 8 constats ont été remis pour ne pas avoir respecté cette mesure, a-t-on appris.

Ce sont ainsi 54 constats d’infractions liées au couvre-feu qui ont été remis par les policiers à Gatineau en une semaine.

On parle de gens qui étaient à l’extérieur de leur résidence et qui n’avaient pas de raisons valables , a soutenu Andrée East. Pour nous, ça semble bien se passer , admet toutefois Mme East.

La police affirme que la population collabore avec les agents.

La mesure gouvernementale interdit à la population de se trouver à l’extérieur de sa résidence ou de son terrain entre 20 h et 5 h. Le gouvernement a prévu des exceptions pour permettre certains types de déplacements et de sorties, notamment pour les travailleurs essentiels ou encore ceux qui se déplacent à des fins humanitaires.

Les contrevenants s’exposent à une amende variant de 1000 $ à 6000 $.

Si on se retrouve à l’extérieur de notre terrain, de notre résidence, qu’on se fait intercepter et que la raison que l’on donne aux policiers ne correspond pas à une raison valable dans celles qui sont édictées par le gouvernement du Québec, et bien il y a une amende qui va être remise , a prévenu la relationniste.

Andrée East, relationniste du SPVG

Les gens sont au courant, donc à partir de ce moment-là, c’est la responsabilité de chacun de s’assurer que sa présence sur le réseau routier est valable durant les heures du couvre-feu. Andrée East, relationniste du SPVG

Le couvre-feu s’applique tant aux Québécois, qu’aux Ontariens, a insisté Mme East. Il n’y a pas d’ambiguïté. Si vous passez du Québec, que vous soyez Ontarien, ou Québécois, le couvre-feu s’applique , a expliqué l’agente.

Le couvre-feu québécois est en vigueur jusqu’au 8 février partout en province à l’exception du Nunavik et des Terres-cries-de-la-Baie-James.

