La chute aux Pitounes Volantes de la Capitale-Nationale, coup de foudre toponymique 2020?

La grande région de Québec représente une puissance à ne pas négliger dans ce concours organisé par la Commission de toponymie du Québec.

En effet, le tiers des noms en compétition proviennent de la Capitale-Nationale et de Chaudière-Appalaches.

Pour le photographe, historien et passionné de patrimoine Pierre Lahoud, les propositions soumises au vote populaire, cette année, traduisent toute la poésie des paysages et du passé québécois.

C’est quand même extraordinaire! s’exclamait-il vendredi matin au micro de Première heure. On est loin de l’époque où les urbanistes prenaient un dictionnaire des pierres précieuses pour donner les noms de rue en liste alphabétique!

Parmi ses coups de coeur personnels se trouve la chute des Pitounes Volantes, une cascade située le long d'un ruisseau qui se jette dans la anse du parc national de la Jacques-Cartier, à Limoilou.

Le toponyme choisi par la Commission se veut un clin d’oeil aux rondins qui prenaient le chemin de ce cours d’eau, à l’époque de la drave.

C’est beau et en plus, ça évoque vraiment une activité traditionnelle. On l’imagine, on voit les pitounes qui revolent et qui revolent!

Pierre Lahoud, historien, photographe, passionné de patrimoine