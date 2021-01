La propagation des variants de coronavirus inquiète de plus en plus les experts

Des souches plus contagieuses du coronavirus se sont rapidement propagées dans plus de 50 pays, ce qui fait craindre qu'elles ne soient déjà en train de provoquer silencieusement des pics de cas au Canada, selon les autorités sanitaires.

D'après les premières recherches, ces variants identifiés au Royaume-Uni, en Afrique du Sud et au Brésil se transmettent beaucoup plus facilement que la souche originale, c'est notamment le cas du variant connu sous le nom de B117 détecté au Royaume-Uni et considéré 50 % à 74 % plus contagieux que la première souche de coronavirus.

Bien que les études montrent que ces variants n'entraînent pas nécessairement une augmentation des maladies graves, les experts de la santé s'inquiètent de cette capacité de transmission plus importante qui pourrait affecter le système de santé déjà mis à rude épreuve.

Nous avons déjà atteint le point de rupture , a déclaré le Dr Susy Hota, spécialiste des maladies infectieuses au sein du Réseau de santé universitaire et professeur associé de médecine à l'Université de Toronto. Cela se produit à un moment où le système de santé est déjà stressé au point d'être potentiellement débordé .

Le Dr Eric Topol, médecin, scientifique et expert en essais cliniques américain qui dirige l'Institut de recherche Scripps en Californie, s'est dit profondément préoccupé par l'apparition de ces variants à l'échelle mondiale.

Si une nouvelle souche est plus infectieuse, voire "beaucoup plus", cela signifie plus de décès, plus d'hospitalisations et plus de persistance des symptômes chez les malades atteints de la COVID-19 Dr Eric Topol, directeur de l'Institut de recherche Scripps

Le Dr Topol explique notamment que le variant trouvé pour la première fois au Royaume-Uni présente des changements dans la protéine de surface, un élément clé de la façon dont le coronavirus se lie aux cellules humaines.

Selon lui, ces changements sont probablement à l'origine de sa transmission plus élevée, car cette protéine permet potentiellement au coronavirus d'infecter les cellules plus facilement.

Un virus beaucoup plus apte à infecter davantage de personnes est la dernière chose dont nous ayons besoin pour l'instant, et pourtant il est là et ne va pas disparaître. Alors la seule chose que nous pouvons faire est de ralentir sa propagation. Dr Eric Topol

Le Dr Howard Njoo, administrateur en chef adjoint de la santé publique du Canada, croit cependant que la mutation du coronavirus est normale et que l'émergence de variants n'est pas inhabituelle ou inattendue .

Les experts de la santé sont de plus en plus préoccupés par les effets que les variants pourraient avoir sur les hôpitaux déjà surchargés. Photo : CBC/Evan Mitsui

Variants : une transmission déjà communautaire au Canada?

L'administrateur en chef de la santé publique du Canada, la Dre Theresa Tam, a assuré vendredi que les responsables continuent de surveiller la propagation des variants au Canada, alors qu’au moins 25 cas ont été déclarés.

L'Ontario a déjà identifié 14 cas du variant B117, dont trois n'ont aucun lien connu avec des voyages internationaux, ce qui suscite l'inquiétude des autorités, puisque cela impliquerait une propagation potentiellement plus importante que celle déclarée dans les régions les plus touchées de la province.

Si cela est confirmé, nous avons alors la preuve d'une transmission communautaire et c'est une situation très préoccupante que le vaccin ne pourra pas régler assez rapidement. Il est très probable que nous ayons plusieurs autres cas dont nous n'avons pas connaissance. Dre Barbara Yaffe, médecin hygiéniste en chef adjoint de l'Ontario

Le Dr Adalsteinn Brown, doyen de l'école de santé publique Dalla Lana de l'Université de Toronto et coprésident de la table consultative scientifique COVID-19 de l'Ontario, a déclaré quant à lui que si le B117 continue de se propager en Ontario, le taux de nouveaux cas pourrait atteindre des niveaux effrayants et presque verticaux .

Je ne serais pas surpris si au moment où nous prouverons définitivement qu'il y a une transmission communautaire que celle-ci ne se répande déjà comme un feu de forêt , avait également commenté la Dre Susy Hota.

Le Dr Brown prédit d'ailleurs que ce variant pourrait entraîner une croissance spectaculaire des cas dans certaines parties de la province, comme cela a été le cas au Royaume-Uni malgré des restrictions strictes en matière de santé publique.

Des cas de variants ont également été détectés en Colombie-Britannique ou en Alberta, tandis que la campagne de vaccination se poursuit partout au pays. Photo : Propriété d'Adrian Dix/ Twitter

La Colombie-Britannique a identifié son premier cas de la variante trouvée pour la première fois en Afrique du Sud jeudi, en plus des quatre cas de B117 découverts précédemment.

La Dre Bonnie Henry, responsable provinciale de la santé, a déclaré jeudi que les responsables étudiaient comment cette personne avait pu être infectée, car elle n'avait de lien connu avec un voyage. Il est bien sûr inquiétant que nous ne sachions pas d'où cela vient , a-t-elle déclaré, signalant que les variants pourraient se répandre plus largement dans la communauté.

Cinq cas de B117 ont également été confirmés en Alberta, ainsi qu'un cas du variant d'Afrique du Sud, mais les responsables affirment que tous ces cas sont liés à des voyages.

Un variant qui pourrait devenir la souche dominante

Si le Canada a initialement arrêté tous les vols en provenance du Royaume-Uni par crainte que le variant ne se propage au pays, cette interdiction a été levée la semaine dernière en faveur de l'obligation pour tous les voyageurs entrant dans le pays de présenter un test COVID-19 négatif.

Vendredi, des scientifiques des Centres américains de contrôle et de prévention des maladies (CDC) ont publié des données de modélisation qui avertissent que d'ici mars, le B117 pourrait bien devenir la souche dominante aux États-Unis.

Jason Kindrachuk, professeur adjoint de pathogenèse virale à l'Université du Manitoba et titulaire d'une chaire de recherche du Canada sur les virus émergents, a déclaré qu'il craignait que le Canada ne soit pas préparé à faire face à cette éclosion de variants.

Nous ne pouvons pas juger quand il y aura cette augmentation soudaine. On a une idée de la tempête qui pourrait arriver et on voit l'alerte au tsunami devenir de plus en plus forte. Nous devons être prêts pour cela. Jason Kindrachuk, titulaire d'une chaire de recherche du Canada sur les virus émergents

Selon M. Kindrachuk, le fait que la B117 ait pris le relais comme principale souche circulante en Irlande, en Angleterre et au Danemark en quelques semaines seulement est gravement préoccupant pour le Canada.

La Saskatchewan est la seule province qui affirme actuellement que tous ses tests COVID-19 détecteront le variant B117, alors que d'autres provinces disent qu'elles n'envoient des échantillons positifs pour un examen plus approfondi que si le contexte le justifie.

Il peut y avoir d'autres variants qui évoluent sous notre nez , a déclaré M. Hota. On ne veut pas être coincés dans une situation où, au moment où on reçoit l’information sur ces variants, ce sont déjà les souches dominantes.

Alors que des efforts sont en cours pour trouver un moyen plus rapide de tester les variants, le séquençage profond actuellement requis s'avère à la fois coûteux et long.

Plus d'une semaine d'attente sont parfois nécessaires pour obtenir les résultats d'un test de variant du coronavirus. Photo : La Presse canadienne / Darryl Dyck

Comment empêcher la propagation des variants?

Tandis que de nombreuses recommandations de santé publique visant à stopper la propagation du coronavirus sont considérées comme efficaces contre les variants, les experts appellent à les multiplier par deux et à éviter les situations à risque.

L'éloignement physique, le port de masques, l'hygiène des mains et l'évitement des foules sont tous efficaces, mais le Dr Tom Frieden, l'ancien directeur des Centres pour le contrôle et la prévention des maladie (CDC), estime que les gens devraient également réduire le temps passé avec des gens d’une autre bulle familiale, porter des masques de meilleure qualité tels que les N95 ou les masques chirurgicaux et avoir le moins d'interactions en personne avec les autres que possible.

Selon Dr. Frieden, cela signifie, si possible, passer quelques minutes à l'épicerie pour récupérer des articles essentiels, ou commander en ligne, plutôt que d'aller faire des achats pendant une longue période.

Dans le passé, avec la souche précédente, il était plus difficile d'être infecté par elle, vous auriez pu être dans la même pièce, vous auriez pu être à la même distance, et vous l'auriez évitée. Mais maintenant, elle a une capacité d'infection plus agressive. Tom Frieden, médecin américain et ancien directeur du Centres pour le contrôle et la prévention des maladies

Dr. Frieden a déclaré qu'au niveau de la population, les pays comme le Canada devraient également s'efforcer de vacciner le plus grand nombre de personnes possible, et ce, le plus rapidement possible, en particulier les groupes d'âge plus âgés et les résidents des établissements de soins de longue durée.