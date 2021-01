COVID-19 : L’Ontario atteint un nouveau sommet de patients aux soins intensifs

Le nouveau bilan de la province fait état de 3056 nouvelles infections de COVID-19, de 51 décès supplémentaires et de 3212 nouvelles guérisons.

Avec ces chiffres, l'Ontario voit son nombre de cas actifs baisser ce samedi.

Au total, 234 364 cas de COVID-19 ont été recensés depuis le début de la pandémie, et 5340 Ontariens sont décédés de la maladie.

Près de 74 000 tests ont été réalisés au cours des dernières 24 h et quelque 189 000 doses de vaccin ont été administrées jusqu'à présent.

La situation reste toutefois critique dans le système de santé. La province affiche désormais 1632 hospitalisations en cours, dont 397 patients en soins intensifs, selon les chiffres de Santé publique Ontario.

Toutefois, le rapport des Services ontariens des soins aux malades en phase critique fait état d'un record de 420 patients dans ces unités. Ces données diffèrent généralement de ceux du ministère de la santé parce qu'ils ne sont pas extraits exactement au même moment.

Les médecins des unités de soins intensifs de la province risquent de bientôt manquer de ressources et les hôpitaux doivent se préparer à avoir recours au triage. Les médecins devront déterminer les chances des patients de survivre plus de douze mois et prendre leurs décisions à partir de ce critère.

Selon le document provincial qui leur demande de se préparer à cette éventualité, il s'agit d'une solution de dernier recours.

Des transferts de patients depuis les hôpitaux débordés vers d'autres se sont accélérés depuis une semaine, parfois par hélicoptère

Par ailleurs, l’Ontario change sa stratégie en raison du retard de livraison du vaccin Pfizer-BioNTech. La deuxième dose sera administrée de 21 à 27 jours après la première pour les résidents et employés des foyers pour aînés et jusqu’à 42 jours plus tard pour tous les autres ayant reçu leur première dose.