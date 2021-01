COVID-19 : 69 cas chez les résidents et le personnel d'un CHSLD de Laval

Un centre d'hébergement de soins de longue durée (CHSLD) de Laval, largement épargné lors de la première vague de COVID-19, est maintenant confronté à une épidémie qui a infecté 36 résidents et 33 employés. Au moins trois personnes en sont décédées.

Au total, ce sont cinq personnes qui sont mortes dans le CHSLD Idola-Saint-Jean. Le décès de trois d’entre elles est attribué à la COVID-19, selon les syndicats représentant les préposés aux bénéficiaires et les infirmières.

Vendredi, Katie Chamberland-Langlois, déléguée syndicale, a déclaré que la situation à Idola–Saint-Jean était sur le point de devenir incontrôlable.

Le centre a annoncé qu'aucune visite ne sera autorisée avant le 23 janvier, à l'exception de celles de parents venus voir un proche mourant.

C’est le cas de Bill Timotheatos, dont la mère Ourania est décédée de la COVID-19.

Elle était atteinte de la maladie d'Alzheimer et de démence et vivait dans le CHSLD depuis environ un an.

Début janvier, Timotheatos a reçu un appel téléphonique l'informant que des cas de COVID-19 avaient été signalés à son étage.

Elle a été testée positive le 4 janvier, avant de mourir trois jours plus tard.

M. Timotheatos a confié qu'il était particulièrement difficile de ne pas voir sa mère après sa mort, ou de lui poser un linceul funéraire avant l'enterrement.

Ils ne voulaient pas me laisser la voir, pour vérifier que c'est bien ma mère et pas quelqu'un d'autre , a-t-il ajouté, déçu de ne pas pouvoir organiser de véritables funérailles. Il n'y a pas d'église, juste le cimetière, 10 personnes et c'est tout.

Par ailleurs, la santé publique de Laval indique que la campagne de vaccination des résidents des CHSLD progresse.

Vendredi, 4500 travailleurs de la santé, 100 préposés aux patients et 1100 résidents de CHSLD avaient été vaccinés.

Malheureusement, la mère de Timotheatos n'avait pas encore reçu sa première dose avant de contracter le virus.