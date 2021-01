Cocktail météo pour les provinces des Maritimes

Au Nouveau-Brunswick, de 15 à 25 cm de neige et de grésil sont attendus dans le nord de la province.

Dans certaines régions du nord-est, les accumulations pourraient atteindre 35 cm par endroits, et rendre les déplacements difficiles.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)   Alertes météo publiques pour le Nouveau-Brunswick, le 16 janvier 2021. Photo : Environment Canada

Dans le sud, les prévisions météorologiques annoncent d’importantes averses laissant jusqu’à 30 mm de pluie, accompagnées de vents puissants.

Des niveaux d’eau plus élevés que la normale de la marée haute sont aussi prévus dimanche soir.

En Nouvelle-Écosse, entre 30 à 50 mm de pluie sont attendus sur la côte atlantique de la péninsule et sur la presque totalité de l’île du Cap-Breton de samedi soir jusqu’à dimanche matin.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)   Alertes météo publiques pour la Nouvelle-Écosse, le 16 janvier 2021. Photo : Environment Canada

Un avertissement de vents forts est aussi en vigueur par Environnement Canada pour le Cap-Breton, où les rafales pourraient atteindre jusqu’à 100 km/h sur l’île.

Des quantités de pluie importantes sont aussi prévues dans certaines zones, et des inondations sont possibles par endroits dans les basses terres.

À l’Île-du-Prince-Édouard, des vents forts avec rafales maximales allant jusqu’à 90 km/h pourraient avoir lieu en matinée dimanche dans le sud-est de la province.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)   Alertes météo publiques pour l'Île-du-Prince-Édouard, le 16 janvier 2021. Photo : Environment Canada

Les vents deviendront de plus en plus forts dès samedi soir et les conducteurs du comté de Kings sont priés de faire attention sur les routes.