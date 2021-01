Production de véhicules électriques au Canada : entente de principe entre GM et Unifor

Cet investissement permettra à GM de faire de CAMI la première usine automobile à grande échelle au Canada convertie pour produire des véhicules de livraison électriques au Canada , peut-on lire dans le communiqué émis par GM.

Cette entente de principe offre des investissements importants, de nouveaux produits, de nouveaux emplois et la sécurité d’emploi, réalisant ainsi les principales priorités de négociation de notre syndicat en ces temps difficiles , a déclaré Jerry Dias, président national d’Unifor, dans un communiqué séparé.

Le ministre de l’Innovation, des Sciences et de l'Industrie, François-Philippe Champagne, a réagi à la nouvelle en soirée vendredi. Dans le cadre de notre plan climatique renforcé, notre gouvernement a annoncé un investissement de 3 milliards de dollars dans le Fonds d'innovation stratégique - Accélérateur net zéro pour faire du Canada une destination de choix pour les investissements dans les technologies propres et les produits à zéro émission. Les annonces des derniers mois dans le secteur automobile ont démontré que notre gouvernement continuera à travailler avec nos partenaires syndicaux et industriels pour accélérer le travail que les entreprises et les innovateurs canadiens entreprennent pour réduire la pollution et soutenir les emplois des Canadiens, aujourd'hui et demain.

L'entente de principe doit toujours être ratifiée par les travailleurs syndiqués de l'usine d'Ingersoll. Unifor en représente 1900. Le résultat du vote est attendu le 18 janvier.

Le nouveau camion de livraison BrightDrop EV600 est un véhicule électrique qui devrait avoir de 275 à 400 kilomètres d'autonomie. Les premiers camions seront livrés à FedEx, selon GM.