Une nouvelle chaîne de télévision en langue inuit arrive au Canada

Dès lundi, les Canadiens auront accès à la télévision en inuktut 24 heures sur 24. Le réseau de télévision indépendant du Nunavut offrira la chaîne Ugavut TV aux clients de Shaw Direct et d'Arctic Co-op dans plusieurs territoires et provinces.

Uvagut TV se présente comme la première chaîne de télévision axée sur l'inuktut au pays.

Son contenu sera principalement dans cette langue inuit qui regroupe plusieurs dialectes, avec des sous-titres en anglais, explique la directrice générale de la chaîne, Lucy Tulugarjuk.

Pour moi, Uvagut TV est un rêve devenu réalité de voir la culture inuit et d'entendre notre langue à plein temps à la télévision , s’émeut-elle.

Alors que nos aînés décèdent, nous luttons contre le temps pour maintenir la culture et la langue inuit en vie pour nos enfants et petits-enfants. La télévision en inuktut toute la journée, tous les jours, est un moyen puissant de garder une langue vivante pour les générations futures. Lucy Tulugarjuk, directrice générale d'Uvagut TV

Préserver les langues et la culture inuit

Lucy Tulugarjuk affirme que la chaîne offira entre autres une programmation en inuinnaqtun, un dialecte inuktut parlé dans l'ouest du Nunavut, et en inuvialuktun, qui est parlé par les Inuit aux Territoires du Nord-Ouest.

Ces deux dialectes sont considérés comme mourants, et les organisations de ces régions qui créent des programmes culturels pour la télévision, comme la société de communication d'Inuvialuit, créent souvent des contenus en anglais également.

Selon Mme Tulugarjuk, Ugavut TV espère pouvoir proposer à l'avenir des contenus en provenance de l'Alaska et du Groenland.

Des émissions pour enfants...

Dans sa programmation, Uvagut TV proposera cinq heures par jour d'émissions pour enfants en langue inuit, et diffusera également des spectacles du groupe de cirque et d'arts du spectacle Artcirq, basé à Igloolik, ainsi que des films primés comme Atanarjuat the Fast Runner, selon le communiqué.

Les artistes de cirque du groupe Artcirq. Des programmes musicaux et des arts du spectacle des régions inuit du Canada seront diffusés sur Uvagut TV Photo : Radio-Canada / Anne-Marie Yvon

Les programmes seront créés par le réseau de télévision indépendant du Nunavut (NITV), et seront le fruit de partenariats avec d'autres sociétés de production vidéo inuit comme les productions Taqqut axées sur les enfants, le groupe médiatique artistique et culturel en ligne Isuma TV, et la très ancienne Inuit Broadcasting Corporation (IBC), fondée en 1981, qui diffuse actuellement la majorité de ses contenus sur l'Aborigional Peoples Television (APTN).

Chaque jour, l'Inuit Broadcasting Corporation partagera six heures de son propre contenu avec NITVréseau de télévision indépendant du Nunavut . Les aînés ont attendu plus de 20 ans pour que cela se produise , peut-on lire dans un communiqué de la société.

...mais aussi de la politique

Le contenu de l' IBCInuit Broadcasting Corporation comprend des vidéos archivées de la création du Nunavut et de ses gouvernements inuit, des émissions de cuisine utilisant des aliments traditionnels, des concerts et des spectacles de musiciens en langue inuit et des récits de contes et légendes inuit.

Nous avons collecté et préservé ce trésor, et il doit être diffusé dans les foyers inuit Inuit Broadcasting Corporation

NITVréseau de télévision indépendant du Nunavut dit qu'elle utilisera également la chaîne pour diffuser des contenus politiques, comme les audiences environnementales en direct de la Commission du Nunavut chargée de l'examen des répercussions pour le projet d'expansion de la mine de Mary River dans le nord de l'île de Baffin, qui auront lieu à partir du 25 janvier.

Les contenus produits par la Inuit Broadcasting Corporation seront diffusés six heures par jour sur Uvagut TV. Photo : Inuit Broadcasting Corporation/Facebook

Uvagut TV assurera également la couverture en direct des prochaines audiences publiques de la Commission du Nunavut chargée de l'examen des répercussions sur l'expansion de la phase 2 de la mine de fer de Baffinland, ce qui permettra une couverture transparente et vitale de cette question en direct pour les Inuit, le public national et mondial , lit-on dans le communiqué.

Au niveau national, la chaîne pourra être regardée par les clients de Shaw Direct, et au Nunavut et dans les Territoires du Nord-Ouest par les abonnés du câble Arctic Co-op. La chaîne sera également diffusée en ligne sur le site uvagut.tv.

Le réseau de télévision indépendant du Nunavut s'efforce de rendre la chaîne disponible sur d'autres systèmes de satellite et de câble.

Avec les informations de Beth Brown