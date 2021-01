Une patinoire sur le lac Saint-Jean entretenue par Dolbeau-Mistassini

La Ville de Dolbeau-Mistassini s'implique dans l'aménagement et l'entretien d'une patinoire de 10 kilomètres sur le lac Saint-Jean dans le secteur de Vauvert.

Contrairement à la patinoire du lac Kénogami, entretenue par la seule initiative de citoyens, celle de Dolbeau-Mistassini est intégrée dans les activités hivernales de la municipalité.

Le sentier, qui a pour départ le centre Vauvert-sur-le-Lac-Saint-Jean, a été inauguré vendredi.

On a gratté un sentier de 10 kilomètres de long, qui n'est pas une boucle. C'est vraiment un sentier droit qui longe le bord du lac Saint-Jean dans des endroits où il y a très très peu d'eau et avec une épaisseur de glace qui a été vérifiée par le Service de sécurité incendie. Il y a une dizaine de pouces en moyenne, donc c'est quand même très bien , a expliqué le maire de Dolbeau-Mistassini, Pascal Cloutier.

L'implication de la municipalité ne se limite d'ailleurs pas au mesurage de la glace. Des fonds y seront alloués. Aussi, on a décidé d'amener la Zamboni sur le lac Saint-Jean, ce qui est quand même une première. Ceci fait en sorte de faire un sentier qui est de bonne qualité. Pour le reste de la saison, il y a une personne qui va être payée par la Ville, un entrepreneur, pour gratter et balayer cette patinoire-là à toutes les fois qu'il y aura une bordée de neige , a poursuivi le maire.

Lors de l'inauguration faite en présence des médias vendredi, c'est nul autre que Maître Bleuet, la mascotte du Festival du bleuet de Dolbeau-Mistassini, qui pilotait la surfaceuse. Il faut savoir cependant que la Ville n'effectuera que le déblaiement à partir de maintenant.

Comme l'a indiqué par courriel Christine Sauvageau, conseillère en communications pour Dolbeau-Mistassini, l'initiative s’inscrit dans le contexte de la pandémie, question d'offrir des activités extérieures dans le cadre de ce qui est permis. Comme il s’agit d’une glace naturelle qui contient des aspérités et les patineurs sont invités à la prudence. Ils sont invités à respecter les consignes sanitaires et à pratiquer l’activité seule ou en bulle familiale. Les rassemblements sont interdits.

François Carrier, président du comité des loisirs d’Alma, et Marc-Pascal Harvey, directeur général du Centre de services scolaire du Lac-Saint-Jean, ont inauguré cette semaine un anneau de glace sur les Plaines vertes. La glace sera entretenue tout l'hiver avec la surfaceuse. Photo : Courtoisie

Aussi à Alma

Il ne s'agit pas du seul sentier de patinage à avoir été inauguré cette semaine au Lac-Saint-Jean. Depuis jeudi, la population d’Alma peut bénéficier de la transformation de la piste d’athlétisme des Plaines vertes, près du Centre Mario-Tremblay, en anneau de glace pour toute la période hivernale.

Cette initiative avait été annoncée par voie de communiqué, plus tôt cette semaine. Le projet a été développé par le Service des loisirs et de la culture d'Alma en collaboration avec le Centre de services scolaire du Lac-Saint-Jean (CSLSJ). Un soutien financier de 3000 $ du Regroupement loisirs et sports du Saguenay-Lac-Saint-Jean a été fourni.

La surface glacée d’une distance de 400 mètres peut recevoir jusqu’à une centaine de patineurs en distanciation. Par ailleurs, les amateurs doivent s’attendre à une qualité de glace exceptionnelle puisque l’anneau sera entretenu par le personnel d’entretien et les surfaceuses du Centre Mario-Tremblay , a précisé le conseiller municipal et président du comité des loisirs, François Carrier.

Les patineurs sont invités à se présenter par la gauche du Centre Mario-Tremblay, via le stationnement principal. Selon le communiqué, des bancs extérieurs sont mis à la disposition des utilisateurs. Les enfants de moins de 12 ans doivent demeurer sous la surveillance d’un parent et le port du casque est fortement recommandé. La glace sera accessible de 10 h à 19 h, du lundi au dimanche, jusqu’en mars si la température le permet.

Lac Kénogami

Rappelons que plus tôt cette semaine, la Ville de Saguenay s'était limitée à saluer l'implication des citoyens qui entretiennent une patinoire de 15 km sur le lac Kénogami. Il avait été stipulé, par communiqué, que Saguenay n’a aucun droit de propriété et/ou d’intervention sur les glaces du lac Kénogami, et qu’elle n’est pas et ne sera pas impliquée, de quelque façon que ce soit, dans les activités qui pourraient s’y tenir.

Avec Michel Gaudreau