Les producteurs en serre prévoient une autre saison de jardinage achalandée

La présidente des Serres Belle-de-Jour, Gisane Savard, rappelle qu'avec 3 millions de plants par année, la coopérative de travailleurs de Saint-Nazaire produit pendant 12 mois. Les plants sont principalement destinés aux magasins Costco et Ferlac. C'est à peu près la même chose que l'année passée qu'ils ont pris, mais on ne les a comme pas écoutés. On a dit : ''ce n'est pas vrai, ils vont vendre plus'' , précise-t-elle.

Les premières fines herbes du printemps commencent à pousser. Photo : Radio-Canada / Gilles Munger

À la Pépinière Boréalis de Jonquière, l'entreprise fera passer sa production de 50 000 à 72 000 plants grâce à un agrandissement maintenant terminé.

L'année passée, on se faisait vider nos serres, donc le but c'est vraiment d'être capable d'approvisionner le plus de clients possible. On a commandé plus de semences, on a commandé plus de boutures, de choses pour partir nos plants , indique le propriétaire Mathieu Ouellette.

La pandémie a entraîné un engouement nouveau pour tout ce qui est comestible selon Denise Turcotte, copropriétaire des Serres Louise Turcotte de Saint-Honoré. On avait produit beaucoup plus de plants de légumes, de plants de fines herbes, alors ça, ça va continuer.

Les produits comestibles comme les laitues sont plus populaires que jamais. Photo : Radio-Canada / Gilles Munger

Les producteurs en serre constatent aussi que la pandémie a réduit grandement la moyenne d’âge de leur clientèle.

La clientèle qu'on croyait perdue, les 18-25 ans, ils sont au rendez-vous. Il faut donner beaucoup d'enseignement pour fidéliser cette génération-là. Rébecca Rouleau, copropriétaire des Serres Dame Nature et d’Herbes du lac

Pour répondre à la clientèle qui réclame différentes variétés de menthe, de basilic ou de concombres, la copropriétaire des Serres Dame Nature et d’Herbes du lac, Rébecca Rouleau, ajoute que l’entreprise a fait des choix stratégiques. Optimiser nos espaces et donner à contrat ce qui était moins intéressant pour nous pour aller chercher plus de volume , précise-t-elle. L'entreprise produit 500 000 plants de toutes sortes chaque année.

Possibles pénuries