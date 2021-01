Winnipeg lance des consultations sur sa stratégie de stationnement

Le plan est censé favoriser un équilibre des intérêts des différents groupes qui utilisent la bordure des routes, dont les cyclistes, les livreurs et les véhicules d’urgence.

Il doit aussi permettre d’encadrer les changements au coût du stationnement, d’améliorer le transport dans la ville et de répondre aux besoins spécifiques de certains quartiers, selon un document de la Ville.

L’élaboration du plan a commencé à la fin 2019, avec un sondage téléphonique d’un échantillon représentatif de résidents de Winnipeg. Ensuite, la Ville a consulté diverses Zones d’améliorations commerciales du centre-ville.

Au cours de la prochaine étape, deux consultations virtuelles sont prévues le 4 février en soirée, et le 9 février en matinée.

Par la suite, la Ville consultera des entreprises et des hôpitaux. Le plan devra être examiné par le Conseil municipal au printemps 2021, et adopté, amendé ou rejeté.

Un document explicatif destiné aux consultations publiques indique que la Ville s’est fixé trois principaux objectifs :

Veiller à ce que les politiques favorisent une disponibilité adéquate des places de stationnement pour toutes les parties prenantes ;

Soutenir le transport durable et encourager les changements de modes de transport [c’est-à-dire : le transport actif ou les transports en commun] ;

Apporter des améliorations continues aux services.

Pour ce faire, la Ville dit avoir retenu des scénarios qui seront mis en œuvre le plus vite possible : rendre le stationnement sur les rues gratuit le samedi, rendre gratuites les places payantes sous-utilisées, et continuer à suivre un programme pilote de coopérative d’autopartage.

Baisse de la satisfaction des Winnipégois

Un sondage cité par la Ville indique que les habitants de la capitale manitobaine sont de moins en moins satisfaits des services de stationnement de la Ville.

En 2020, 58 % des répondants ont indiqué être au moins partiellement satisfaits des services, une baisse de 4 % par rapport à 2019. En 2018, ce chiffre était de 61 %.

La Ville de Winnipeg gère 3855 places de stationnement payant sur des rues, 7119 places dans des stationnements non couverts et 480 places couvertes de stationnement payant.

Pour participer aux consultations de la Ville, en français ou en anglais il faut s’inscrire sur le site web de la Ville de Winnipeg  (Nouvelle fenêtre) .