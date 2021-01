Le Centre de l’auto Roger Goyette tire sa révérence après près de 40 ans

Si on regarde à l’ouest de mon garage, c’étaient des terrains vacants. [...] Il y avait en haut Metro, qui était seul, et Woolco , se souvient l’homme, aujourd’hui âgé de 78 ans.

Interrogé sur le plus grand changement qu’il a observés depuis le début de sa carrière, M. Goyette note sans hésitation l’arrivée des véhicules électriques. Au début, [...] c’était très complexe , note-t-il. Aujourd’hui, les véhicules sont de mieux en mieux construits et demandent de moins en moins de maintenance.

Il croit d'ailleurs que la popularité de ces véhicules risque de nuire aux petits ateliers mécaniques au cours des prochaines années, puisqu’ils requièrent beaucoup moins d'entretien, comme les changements d’huile.

En véritable passionné, Roger Goyette a des sentiments partagés quant à son départ à la retraite.

Je me sens un petit peu perdu. Parce qu’avoir été dans le public toute sa vie, ce n’est pas comme quelqu’un qui a travaillé dans un bureau avec les mêmes personnes à côté d’eux, ou sans voir l’extérieur de la journée dans une industrie , souligne-t-il.

C’est comme travailler en liberté dans un garage. On fait des commissions pour nos employés, on va reconduire un client, et en été, on travaille comme en plein air. Donc, c’est un plaisir de travailler.

Roger Goyette, propriétaire du Centre de l’auto Roger Goyette et nouveau retraité