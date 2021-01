La propagation de la COVID-19 continue, la Saskatchewan compte plus de 4000 cas actifs

À titre de comparaison, ce nombre s’élevait à 2712 au début du mois.

La Saskatchewan est la province au Canada qui a le plus grand nombre de cas pour 100 000 habitants, soit 329, selon le bilan de Santé Canada en date du 14 janvier.

Parmi ces nouveaux cas, 88 proviennent de la région de Saskatoon, et 42, de Regina.

La pression sur le système de santé ne diminue pas non plus : on compte maintenant 210 hospitalisations à travers la province et 35 personnes dans les unités de soins intensifs.

Par ailleurs, 4 personnes ont succombé à la maladie au cours des dernières 24 heures, ce qui porte le total des morts à 210 depuis le début de la pandémie.

Répartition des cas dans la province : Région de Saskatoon : 5232 (804)

Région de Regina : 3659 (596)

Sud (Zones sud-ouest, centre-sud et sud-est) : 1966 (334)

Centre (Zones centre-est et centre-ouest) : 1123 (178)

Nord (Zones nord-ouest, centre-nord et nord-est) : 5113 (1305)

Extrême nord (Zones extrême nord-ouest, centrale et extrême nord-est) : 2533 (740) Les nombres entre parenthèses représentent les cas actifs selon les régions.

Sur une note plus positive, 15 495 personnes se sont rétablies de la COVID-19, soit 231 de plus que jeudi, sur un total de 19 715 depuis le début de la pandémie.

En date du 15 janvier, 14 017 doses de vaccin ont été administrées à travers la province.