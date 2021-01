Folklorama à la maison : une soirée avec TiBert le Voyageur

D’ailleurs TiBert aussi a dû repenser sa façon d’aller à la rencontre de son public, lui qui avait l’habitude de faire la tournée des classes, pour donner aux jeunes des ateliers sur la vie des voyageurs.

J’ai dédié dans ma cave un espace studio il y a de ça cinq ans. J’avais la technologie pour le faire déjà, au départ c’était pour pouvoir faire des activités avec des écoles éloignées, comme au Nunavut. Quand la pandémie est arrivée, j’étais prêt! , raconte-t-il.

Pour l’événement en partenariat avec Folklorama, il espère pouvoir changer les idées des participants le temps d’une soirée, et les amener avec lui au cœur de l’histoire des voyageurs. Le tout se déroulera sur la plateforme YouTube, dès 19 h  (Nouvelle fenêtre) .

C'est un mélange spectacle et atelier, dit-il. Le but c’est de faire bouger le monde un peu chez eux aussi! On va apprendre à être voyageur à travers des histoires. On va apprendre à balancer une cuillère, je vais jouer de la ruine-babines et plein d’autres choses.

Les soirées virtuelles du festival Folklorama font partie de l’initiative En sécurité à la maison présentée par le gouvernement du Manitoba, qui veut épauler, entre autres, les artisans du milieu culturel pour qu’ils puissent proposer des contenus en ligne exclusifs pour les Manitobains en période de confinement.

Avec cette aide, le festival Folklorama propose des rendez-vous chaque vendredi pour les prochaines semaines. Des ateliers sur les rythmes africains, le perlage, l’origami et bien d’autres seront offerts.

Le rendez-vous des jeunes voyageurs

Rob Malo a d’ailleurs lui aussi proposé un projet dans le cadre de l’initiative gouvernementale, soit un marathon virtuel de 20 jours, en plein Festival du Voyageur.

En février, on va faire Le rendez-vous des jeunes voyageurs. À 16 h 30, chaque jour, une petite rencontre de 20 à 30 minutes avant le souper, TiBert va être dans sa cabane, au Fort Gibraltar et il invite du monde de la communauté .

Entre autres, TiBert le Voyageur accueillera Janine Tougas, un cuisinier voyageur, le soldat du Fort, la famille officielle, Madame Diva et bien d’autres.