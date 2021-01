L'Extra de Tou.tv encore dans la mire du CRTC

La différence entre les marchés anglophone et francophone explique pourquoi CBC offre ses contenus gratuitement sur son site GEM, contrairement à Radio-Canada avec l'Extra de Tou.tv, selon la direction de CBC/Radio-Canada.

En cette 5e journée d'audience, le CRTC a soulevé les préoccupations de certains intervenants à propos de l'Extra de Tou.tv.

Pensez-vous que vous desservez bien les francophones? a demandé Alicia Barin, conseillère pour le Québec. Des intervenants soutiennent que Radio-Canada ne devrait pas dévier de son mandat d'accès universel en offrant une programmation exclusivement à ceux qui ont les moyens de se le payer.

Le vice-président de Radio-Canada, Michel Bissonnette, a expliqué que la décision de mettre en place cette plateforme payante a été motivée par trois facteurs.

D'abord, les coûts de production des séries dramatiques ne cessent d'augmenter, alors que les revenus publicitaires diminuent, a-t-il dit, ajoutant qu'il faut trouver des sources de financements pour éviter une baisse de la qualité du contenu.

Ensuite, il a expliqué que l'Extra n'est pas le seul service payant : ICI RDI, ARTV et Explora ne sont pas gratuits non plus.

Enfin, M. Bissonnette assure que toutes les productions offertes en exclusivité sur l'Extra sont offertes par la suite gratuitement sur ICI Télé ou sur la section gratuite de Tou.tv.

Pour sa part, CBC a expliqué avoir mis en place une stratégie différente parce que le marché anglophone est bien différent du marché francophone.

Le marché anglophone au Canada est le plus fragmenté dans le monde, a soutenu la PDG de CBC/Radio-Canada, Catherine Tait. GEM est aussi une plateforme plus récente, donc certaines stratégies sont différentes.

Elle a rappelé que Tou.tv est en place depuis plus de dix ans et qu'il jouit d'un plus grand auditoire.

La vice-présidente de CBC, Barb Williams, a ajouté que la gratuité de GEM permet de se distinguer de la douzaine d'autres plateformes de visionnement qui sont offertes aux consommateurs anglophones.

Notre langue ne nous rend pas distincts, a-t-elle dit. On n'est pas arrivé sur le marché pour entrer en compétition avec Netflix ou Crave, mais pour offrir du contenu de niche et on voulait que ces contenus soient disponibles pour tout le monde.

Elle précise toutefois que CBC offre un abonnement payant, mais qui permet de voir les contenus sans publicité et donne accès à la chaîne CBC News Network, l'équivalent anglophone de RDI.

Une hausse de tarif à RDI et CBC News Network cruciale

La direction de CBC/Radio-Canada demande aussi au CRTC une première hausse de tarif de gros de 30 % pour RDI et CBC NN, dans les marchés de langue minoritaire par rapport aux tarifs établis par le [CRTC] il y a plus d'un quart de siècle.

Il s'agit ici des sommes versées par les câblodistributeurs à la société d'État pour chaque abonné aux services. Une hausse qui représente 4,2 millions de dollars de plus en revenus.

Selon la direction, sans cette hausse, c'est la qualité des services qui serait affectée.

Quand je dois réduire les coûts, je dois réduire les effectifs. Michel Bissonnette, vice-président de Radio-Canada

Le CRTC a toutefois rappelé que, plus tôt cette semaine, le diffuseur public soutenait que dorénavant tous les journalistes sont tous multiplateformes.

Pourquoi ne prenez-vous pas ces revenus à même le financement public? a rétorqué Mme Barin du CRTC.