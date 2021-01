9000 personnes de plus vaccinées contre l'influenza cette année

La direction de la santé publique régionale remarque une hausse de 9000 personnes vaccinées contre la grippe cette année, et ce en dépit d’une campagne de vaccination plus courte.

Au terme de la campagne saisonnière contre la grippe, la conseillère en soins infirmiers à la direction de la santé publique, Myriam Tremblay, précise que près de 71 000 doses ont été administrées, comparativement à 62 000 l’an dernier.

Pour une première fois cette année, les pharmacies offraient des vaccins gratuits pour une partie de la population, ce qui peut expliquer la hausse.

Le virus de l'influenza ne circule pas présentement dans la communauté. Les mesures sanitaires mises en place pour limiter la propagation de la COVID-19, comme le lavage des mains, y sont pour quelque chose, tout comme la distanciation physique.

On se lave les mains, on reste chez soi quand on a des symptômes. La distanciation physique a fait en sorte qu’on n’a pas vu de cas nécessairement. C’est la même chose qui a été observée dans les pays du sud, où leur période d’influenza est plus en été. Ils n’ont pas observé tellement de cas non plus , explique Myriam Tremblay.

Avec les informations de Jean-François Coulombe