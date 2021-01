La province octroie 4 M $ pour la sécurité dans les logements abordables

Le Manitoba investit plus de quatre millions de dollars dans le secteur des logements abordables pour améliorer la sécurité des locataires, selon un communiqué de presse publié par la province vendredi matin.

L'octroi a pour objectif de s’attaquer au problème des intrusions illicites dans les logements abordables financés par la province.

Au total, le Manitoba a investi plus de 6,9 ​​millions de dollars dans des projets relatifs à la sécurité au cours des trois dernières années.

La ministre de la Famille Rochelle Squires note que le nombre d’appels concernant des incidents à Logement Manitoba a baissé de 25 % au cours des cinq dernières années.

Le centre de communications de Logement Manitoba fonctionne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pour répondre aux préoccupations des locataires, y compris les problèmes de sécurité.

À la suite d’un appel, Logement Manitoba peut envoyer un agent de sécurité afin d’enquêter.

Les quatre millions représentent le plus grand investissement annuel dans l’histoire de Logement Manitoba, affirme Rochelle Squires dans le communiqué.

Aucune création de nouveaux logements abordables n’est annoncée.

Selon le communiqué, la province a créé 631 nouveaux logements pour les Manitobains depuis 2016.

Le Manitoba a également signé une entente relative à la Stratégie nationale sur le logement avec le gouvernement fédéral en 2019.

Le gouvernement fédéral et la province s’étaient engagés à investir chacun 225 millions sur 10 ans pour venir en aide aux logements communautaires et sociaux de la province. L'entretien, la construction de nouveaux logements et des logements abordables sont la priorité de l’entente.