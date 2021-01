Nouveau film de Mortal Kombat : beaucoup de sang et des « fatalities »

Le premier film tiré des jeux de combat Mortal Kombat est sorti il y a déjà 25 ans, en 1995, soit trois ans après le lancement du premier jeu sur les bornes d’arcade. Mortal Kombat, réalisé par W.S. Anderson, donnait vie pour la première fois à l’écran à des personnages comme Liu Kang, Shang Tsung, Raiden, Johnny Cage et Sonya Blade.

Dans la nouvelle adaptation des jeux « Mortal Kombat », le personnage de Jackson « Jax » Briggs sera interprété par Mehcad Brooks. Photo : Twitter @MortalKombatMovie

Malgré de bonnes recettes, cette première adaptation cinématographique avait reçu des critiques plutôt mitigées, plombée par des visuels kitsch [...], un scénario mal ficelé, des dialogues risibles et des performances d’acteur moyennes , comme le résume le site Rotten Tomatoes.

Le deuxième volet, Mortal Kombat : Destruction finale (1997) n’avait guère fait mieux et s’était soldé par un échec commercial.

Un film pour public averti

La nouvelle adaptation s’annonce plus réaliste et plus brutale, si on en croit son réalisateur Simon McQuoid.

Le scénariste Greg Russo indiquait d’ailleurs l’été dernier sur Twitter que le film serait classé R aux États-Unis, pour Restricted (l’équivalent des films 18 ans et plus au Canada), plutôt que PG-13 (13 ans et plus) comme pour les deux premiers films.

Nous voulions que [le film] soit vraiment authentique et brutal. Ce n’est pas un film lumineux… Je voulais que la crasse perce l’écran , explique Simon McQuoid en entrevue avec EW.

Pour la première fois au grand écran, on pourra voir les fameuses « fatalities », ou fatalités, bien connues des personnes qui ont déjà joué à l’un des jeux de la série.

Ces exécutions brutales qui s’ouvrent à celui ou celle qui bat son adversaire sont devenues un élément iconique de la franchise de jeux vidéo, qui n’est jamais à court d’idées pour trouver de nouvelles façons de mourir, comme se faire trancher en deux ou se faire arracher la colonne vertébrale.

Sub-Zero sera interprété par Joe Taslim. Photo : Twitter @MortalKombatMovie

Un tout nouveau personnage

Parmi les personnages classiques qui défileront à l’écran, on compte notamment Jackson Jax Briggs (Mehcad Brooks), Shang Tsung (Chin Han), Scorpion (Hiroyuki Sanada), Sub-Zero (Joe Taslim), Raiden (Tadanobu Asano) et Liu Kang (Ludi Lin).

Mais le film sera centré sur un nouveau personnage du nom de Cole Young, jamais vu auparavant dans les films ou les jeux de la série, interprété par l’acteur et expert en arts martiaux Lewis Tan.

Le nouveau personnage de Cole Young sera interprété par l'acteur et expert en arts martiaux Lewis Tan. Photo : Twitter @MortalKombatMovie

Young est un combattant de MMA (mixed martial arts) sur le déclin qui porte sur le torse une tache de naissance ressemblant étrangement au symbole de Mortal Kombat.

Cette marque mystérieuse le poussera à partir à la recherche de ses origines aux côtés de Sonya Blade, qui le mènera éventuellement vers le temple de Lord Raiden. Tout au long de son aventure, Cole Young sera poursuivi par Sub-Zero, lancé à ses trousses par le sorcier Shang Tsung.

Le film sortira simultanément en salles et sur HBO Max le 16 avril prochain. Il est produit par James Wan, qui est derrière plusieurs franchises d’horreur des dernières années (Décadence, Insidieux, La Conjuration).