Le nombre de cas quotidien pourrait tripler malgré le respect des règles sanitaires

Le 25 janvier prochain, la Saskatchewan pourrait avoir jusqu’à 900 nouveaux cas quotidiens de COVID-19, et ce même si la population respecte les restrictions sanitaires pour les 11 prochains jours. Pire encore, ce nombre pourrait monter à 1600 si les règles ne sont pas respectées.

C’est du moins ce qu'affirment les dernières projections faites par l’Autorité de la santé de la Saskatchewan ( SHAAutorité de la santé de la Saskatchewan ).

Ces prédictions sont basées sur la tendance observée entre le 25 décembre et le 12 janvier dernier.

Le nombre d’hospitalisations lié à la COVID-19 pourrait également fortement augmenter.

Alors qu’il y en avait 206 en date du 14 janvier, la SHAAutorité de la santé de la Saskatchewan prévoit que 300 personnes nécessiteront un séjour à l’hôpital d’ici la fin du mois. Et ce malgré le respect des consignes sanitaires.

Dans le cas où ces dernières ne seraient pas suivies, la Saskatchewan pourrait avoir jusqu’à 850 hospitalisations avant le mois de février.

Actuellement, 71 des 75 lits de soins intensifs disponibles à travers la province sont occupés tant par des malades de la COVID-19 que par d’autres patients nécessitant des soins.

Des données qui inquiètent le directeur général de la SHAAutorité de la santé de la Saskatchewan , Scott Livingston.

Celui-ci se veut rassurant en affirmant que la capacité d’accueil aux soins intensifs peut rapidement être élargie, notamment en réquisitionnant de l’espace supplémentaire.

Il admet toutefois que la province se trouve présentement au point le plus critique depuis le début de la pandémie.

Des cas qui ne cessent d’augmenter

La précédente projection au sujet de la COVID-19 en Saskatchewan avait été effectuée à la mi-novembre, soit il y a deux mois.

À l’époque, on ne comptait qu’un total de 5651 cas et de 32 décès à travers la province depuis le début de la crise.

Le port du masque venait d’être rendu obligatoire.

Huit semaines plus tard, la Saskatchewan est rendue à plus de 19 000 cas et 206 décès en date de jeudi.

Pour le moment, le gouvernement de Scott Moe a choisi de prolonger les mesures venant à échéance le 15 janvier pour deux semaines supplémentaires, soit jusqu’au 29 janvier. Aucune mesure additionnelle n'a été annoncée.

Le ministre de la Santé, Paul Merriman, explique que lui et son équipe espèrent que la hausse de contagion d’après Noël ne sera que temporaire et que les restrictions auront l’effet désiré.

En décembre, nous avons été capables de trouver l’équilibre entre les mesures sanitaires et la liberté de permettre aux gens de vivre leur vie, d’aller au travail et de faire ce qu’ils font habituellement , explique le ministre.

Au 14 janvier, la province continuait à être l’endroit ayant le plus haut taux de cas de COVID-19 par 100 000 habitants au Canada.

