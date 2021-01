Pas de Fête des neiges à Magog en 2021

La Corporation des événements de Magog était bien consciente que l’événement dans sa forme traditionnelle ne pourrait pas se tenir cette année, toutefois elle avait envisagé une solution alternative afin de divertir la jeunesse magogoise.

On avait décidé de délocaliser la Fête des neiges dans les écoles de la Ville de Magog et les CPE. On avait travaillé fort avec la santé publique pour présenter un plan qui respectait les mesures sanitaires , explique Charline Durand, coordonnatrice Corporation des événements de Magog.

Des jeux gonflables, une piste de danse et un photobooth étaient au menu pour les enfants dans cette nouvelle version de la Fête.

Puisqu’avec les nouvelles mesures sanitaires les intervenants extérieurs ne sont plus admis dans les écoles et que plusieurs activités pédagogiques ont été annulés, la Corporation a décidé de renoncer à son projet.

On a dû se rendre à l’évidence qu’il fallait aussi annuler notre venue dans les écoles et les CPE. Charline Durand, coordonnatrice Corporation des événements de Magog

Charline Durand soutient qu’il y avait trop d’incertitudes quant à la possibilité de tenir l’événement au-delà du 8 février, soit la date de fin prévue de certaines mesures sanitaires. Le comité organisateur ne voulait pas non plus impliquer les écoles et créer des attentes irréalistes.

La Corporation des événements de Magog espère être en mesure de proposer un autre événement pour les jeunes de la ville d’ici la fin de l’année scolaire.

À Sherbrooke, les organisateurs du Carnaval se donnent jusqu'au 8 février pour statuer sur la tenue de l'événement. Plusieurs scénarios sont étudiés.