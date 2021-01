La mine Caribou à Bathurst reprend ses activités et réembauche ses employés

La mine avait été mise à l'arrêt en mars, en raison de la pandémie de COVID-19, et plus de 300 personnes avaient perdu leur emploi.

C’est une extrêmement bonne nouvelle pour la région, avec le smelter [fonderie de Belledune] qui a fermé et avec tout ce qui s’est passé dans la région , a déclaré vendredi le maire par intérim de Bathurst, Lee Stever, à la sortie d'une rencontre téléphonique avec l'entreprise basée à Vancouver.

Enfin, on sent que le vent tourner pour nous, on est vraiment contents.

Lee Stever, maire par intérim de Bathurst