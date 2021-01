La Garde côtière forme une équipe pour protéger les épaulards résidents du Sud

Dans un communiqué, la GCCGarde côtière canadienne indique que l’équipe, qui travaillera 24 heures sur 24 et 7 jours par semaine, utilisera des technologies modernes, notamment des radars et des systèmes d’identification automatique, et des renseignements en temps réel sur les mouvements des navires [...] pour assurer la sécurité des zones de refuge provisoires des épaulards résidents du Sud.

Le bureau sera situé dans le centre des Services de communication et de trafic maritimes de la GCCGarde côtière canadienne , à Sidney, sur l'île de Vancouver.

Nous espérons qu'au printemps, alors que le trafic des navires et la présence de cétacés augmentent, nous aurons des procédures et des politiques mieux adaptées qu'elles ne le sont actuellement , se réjouit Scott Rear, qui travaille avec les services des communications et du trafic à la Garde côtière.

Environ la moitié des épaulards résidents du sud sont tués par un bateau, selon une récente étude. Photo : C. Emmons/NOAA Fisheries

Surveillance du trafic maritime

Le nouveau bureau aidera Transports Canada à superviser les activités des navires commerciaux et des bateaux de plaisance en temps réel dans les eaux côtières. Toute infraction sera signalée par le bureau aux autorités responsables pour faire appliquer la loi.

Le ministère des Pêches et des Océans ( MPOministère des Pêches et des Océans du Canada ) et Parcs Canada seront aussi notifiés si le transport maritime est jugé non conforme.

La nouvelle équipe va également récolter des informations sur les cétacés à partir des phares et des radars des navires du gouvernement fédéral.

La GCCGarde côtière canadienne indique que les données recueillies guideront par ailleurs le gouvernement canadien en matière de protection des espèces animales marines.

Le MPOministère des Pêches et des Océans du Canada estime qu’il ne reste qu’environ 74 épaulards résidents du sud et que l’espèce marine est en danger d’extinction.

Avec les informations de Karin Larsen