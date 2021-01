MyFrenchFilmFestival : 33 longs et courts métrages en français en ligne

Le festival de films francophones en ligne, MyFrenchFilmFestival est de retour en 2021. Cette année ce sont 33 longs et courts métrages qui sont présentés jusqu'au 15 février.

Jusqu'à maintenant, le festival a présenté plus de 250 œuvres à plus de 54 millions de personnes.

Les films présentés cette année proviennent du Canada, de la Suisse, de la Belgique et de la France. Ils seront sous-titrés dans 10 langues.

Tous les genres y sont dont la comédie, le drame, le documentaire et la fiction et sont regroupés par thème.

On a tout mélangé dans ce qu'on appelle des thématiques, certaines sur la question du passage de l’adolescence à l'âge adulte, d’autres sur la question des familles dysfonctionnelles, mais avec beaucoup d’humour , explique Quentin Deleau, responsable du festival.

Il y a une section Love is Love par exemple qui parle de l’amour sous toutes ses coutures , poursuit-il. Par ces thématiques, ça engendre une sélection diversifiée, qui donne aux films la chance d'avoir du succès, peu importe la région où ils seront visionnés.

Énorme

Parmi les films présentés cette année se trouve Énorme, réalisé par Sophie Letourneur.

L'oeuvre aborde de façon humoristique et burlesque la maternité et le changement des rôles.

Énorme touche entre autres aux questions d'avoir ou pas un enfant et si la maternité est le plus beau jour d'une vie, le pire ou les deux à la fois. Photo : Fournie par MyFrenchFilmFestival

La cinéaste a pris quatre ans pour faire ce film. Elle a travaillé avec des sages-femmes et des groupes de mères pour réaliser une fiction basée sur des expériences vécues.

Je me suis rendu compte que je me posais beaucoup de questions sur la place de la mère et du père, ce qui est attendu d’une femme, ce qui est attendu d’un homme , confie Sophie Letourneur.

Une scène du film Énorme mettant en vedette l'acteur Jonathan Cohen dans le rôle du mari. Photo : Fournie par MyFrenchFilmFestival

Mère de deux enfants, la cinéaste constate qu'il y a toujours un sentiment de culpabilité pour les femmes qui se questionnent sur la maternité.

Il y a une sacralisation autour de la maternité, c'est tout noir ou tout blanc, donc c'est un film sur cette zone grise. Sophie Letourneur, cinéaste

Felicità

Un autre film présenté au festival est Felicità, le 2e film du réalisateur Bruno Merle, L'oeuvre aborde la famille, la liberté et la marginalité.

Felicità raconte l'histoire deTommy, la fille d'un couple marginal épris de liberté. Photo : Fournie par MyFrenchFilmFestival

L'histoire suit la dernière journée des vacances d’une famille hors norme qui oscille entre la marginalité et la normalité, mais qui a un rendez-vous très précis : la rentrée des classes pour leur fille, Tommy.

Un moment important pour celle qui souhaite avoir une vie comme tout le monde, une vie normale.

Alors que son père et sa mère enchaînent les mésaventures à la recherche du bonheur, la petite fille n'a qu'un seul désir: avoir une vie normale. Photo : Fournie par MyFrenchFilmFestival