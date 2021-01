Les chirurgies esthétiques se poursuivent au privé pendant que les hôpitaux craquent

Pendant que le réseau public souffre du manque de lits et de personnel, il est possible de se faire refaire les fesses « à la brésilienne » dans un délai de quelques jours, en clinique privée. Québec solidaire trouve anormal d'avoir obtenu facilement des rendez-vous pour des opérations non urgentes et demande que le privé contribue « à l'effort de guerre ».