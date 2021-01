Le Procureur général du Québec veut contester la peine de Bissonnette en Cour suprême

C'est ce qu'estiment le Procureur général du Québec et le Directeur des poursuites criminelles et pénales qui demandent l'intervention du plus haut tribunal au pays.

Ils viennent d'en faire l'annonce dans un court communiqué.

En novembre, la Cour d'appel du Québec avait réduit de 40 à 25 ans le temps qu'Alexandre Bissonnette doit passer en prison avant de pouvoir demander une libération conditionnelle.

La Cour d'appel avait alors statué qu'une période de plus de 25 ans était contraire à la Charte canadienne des droits et libertés, et donc inconstitutionnelle.

La poursuite estimait pour sa part qu'une peine de 50 ans, minimalement, s'imposait contre l'auteur de six meurtres.

Plus de détails à venir