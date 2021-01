COVID-19 : l'Ontario rapporte 2998 nouveaux cas

L’Ontario recense vendredi 2998 nouveaux cas de coronavirus et un sommet de 100 nouveaux décès liés au coronavirus.

Il est à noter que 46 décès signalés par l'unité sanitaire de Middlesex-London, survenus plus tôt dans la pandémie, sont inclus dans le rapport d'aujourd'hui.

Toronto et la région de Peel sont encore une fois les zones avec le plus de nouveaux cas, soit 800 et 618, respectivement.

Le dépistage poursuit son augmentation. La province a effectué près de 76 500 tests au cours des dernières 24 heures.

Selon les chiffres émis par la province, près de 175 000 doses de vaccins contre la COVID-19 ont été administrées jusqu'à maintenant en Ontario.

On apprend vendredi matin que la compagnie Pfizer doit temporairement réduire ses livraisons de vaccins contre la COVID-19.

Jusqu’à maintenant, un total de 196 000 doses des vaccins de Pfizer-BioNTech et de Moderna ont été fournies à la province de l’Ontario depuis le début de la campagne de vaccination.

Plus de détails à venir