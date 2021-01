Un vison viral sur TikTok

Penny et Greg Mercer taquinent le poisson en paix depuis dix ans dans leur cabane de pêche.

Mais cette année, un visiteur est venu interrompre leur solitude : un vison qu’ils ont surnommé « Sneaky Pete ».

C’est Greg qui a aperçu en premier une petite tâche brune du coin de l’œil alors qu’il était dans la cabane avec un ami le mois dernier.

Je n’étais pas sûr de ce que c’était ! Tout d’un coup, cette chose n’arrête pas de sortir sa tête du trou pour nous regarder. Greg Mercer, pêcheur sur glace

Depuis lors, Sneaky Pete vient voir les propriétaires de la cabane régulièrement.

Il reste sous la cabane. Si on essaie de remonter un poisson et qu’on ne le sort pas assez vite, il saute dessus et tente de nous le prendre, dit Greg Mercer.

Des fois, on attrape un petit doré et on le lui donne. Il le prend et se réfugie sous la cabane avec, dit-il.

Sneaky Pete prend son mal en patience jusqu'à ce que les Mercer remontent un poisson. Photo : Facebook / Penny Mercer

Le vison ne se gêne pas pour sortir de son refuge. Il vient même se réchauffer auprès du poêle à bois.

Penny Mercer a publié plusieurs vidéos de Sneaky Pete, qui est devenu une célébrité : une vidéo sur TikTok a déjà été visionnée plus de 3,6 millions de fois.

Penny et Greg n’ont pas pu se rendre à leur cabane depuis quelques jours, mais espèrent y retourner vendredi pour retrouver leur ami vison.

J’espère qu’il sorte, j'ai un sentiment qu’il ne sera plus là, dit Greg.

Peut-être qu’il a une maison sur la rive.

D'après les informations de CBC News.