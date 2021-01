Système de paye Phénix : les dédommagements pourraient être imposables

L’Alliance de la fonction publique du Canada ( AFPCAlliance de la fonction publique du Canada ),qui déplore cette idée, précise qu'il ne s'agit pas d'une décision formelle, mais bien d'une recommandation de l'Agence du revenu du Canada ( ARCAgence de revenu du Canada ).

Les discussions entre le gouvernement fédéral et le syndicat se poursuivent sur le caractère imposable des dédommagements Phénix.

Néanmoins, l' AFPCAlliance de la fonction publique du Canada demande à ce que les montants octroyés ne soient pas soumis à l'impôt.

Notre position, c’est que les dédommagements ne sont pas imposables parce que ça ne fait pas partie des salaires, ce sont des dédommagements pour stress, douleur et souffrance subis par les employés à cause du système de paye Phénix, on attend toujours une décision du Conseil du Trésor et de l’ ARCAgence de revenu du Canada , soutient Alex Silas, vice-président exécutif régional de la région de la capitale nationale à l' AFPCAlliance de la fonction publique du Canada .

Alex Silas est vice-président exécutif régional de la région de la capitale nationale à l'Alliance de la fonction publique du Canada (AFPC). Photo : Radio-Canada

Selon M. Silas, cela fait plus de six mois que le syndicat attend une décision sur le caractère imposable des dédommagements.

On parle de fonctionnaires fédéraux dévoués au service qu’ils rendent au peuple et qui ont subi 5 ans d’incertitude financière à cause du système de paye brisé du gouvernement , ajoute M. Silas.

Et à travers tout ça on continue de leur demander de faire leur job. Donc de faire attendre les membres de l' AFPCAlliance de la fonction publique du Canada plus longtemps c’est frustrant et décevant. On espère une décision qui confirme que ce dédommagement-là n’est pas imposable , conclut M. Silas.

Rappelons que chaque membre du syndicat doit toucher 2500$ pour les quatre années de problèmes subis, soit, retard au niveau de la paye, trop payés, payes insuffisantes ou absence complète de paye.

Avec les informations d'Aimée Lemieux