Le prix des maisons à Charlottetown a augmenté de 12,7 % en 2020

Le prix moyen des duplexes a augmenté de 14,5 % pour atteindre 373 078 $ tandis que celui des maisons unifamiliales a augmenté de 7 % pour s’établir à 294 730 $.

La hausse des prix est entraînée par la demande croissante et la baisse historique du nombre de maisons à vendre à l’Île-du-Prince-Édouard, explique le courtier Rudy Chong, de Royal LePage à Charlottetown, cité dans un communiqué.

La majorité des acheteurs sont des professionnels âgés de 40 à 60 ans, précise M. Chong. Beaucoup d’entre eux sont originaires des Maritimes et veulent y retourner. D’autres habitent déjà dans la région et cherchent une demeure plus spacieuse.

Des étrangers aussi se portent acquéreurs de maisons à l’Île-du-Prince-Édouard même sans les visiter et ils attendent de pouvoir s'installer dans le pays, indique M. Chong.

Charlottetown, souligne-t-il, est considéré comme un bon endroit où investir et vivre dans le contexte de la pandémie.

Rudy Chong s'attend à ce que le marché immobilier connaisse en 2021 une croissance équivalente ou supérieure à celle de 2020.

À l’échelle nationale, ajoute Royal LePage, le prix global des maisons a augmenté de 9,7 % durant la même période pour s’établir à 708 842 $ au dernier trimestre.