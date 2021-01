Devrait-on retirer aux tueurs en série le droit de demander une liberté conditionnelle?

Le tueur en série Allan Legere pourra redemander une semi-liberté dans un an. Certains se demandent si la loi pourrait être modifiée afin d'éviter qu'il ne parvienne un jour à sortir de prison.

À l'issue d'une audience à Edmonton mercredi, la Commission des libérations conditionnelles du Canada a rejeté la demande de libération de l'homme de 72 ans, surnommé « le Monstre de la Miramichi ».

L'homme coupable de cinq meurtres dans la région de Miramichi dans les années 80 souhaitait purger le reste de sa peine dans la collectivité, à Fredericton, plutôt qu'à l'établissement à sécurité maximale d'Edmonton.

Il a affirmé lors de l'audience qu'il avait demandé une semi-liberté de jour, à laquelle il est admissible depuis 2012, puisqu'il savait que la libération conditionnelle totale, à laquelle il est admissible depuis 2015, lui serait refusée.

Bien que les commissaires Amy Agar et Delaine Dew n'aient accordé au délinquant aucun des deux types de mise en liberté sous condition, elles ont rappelé qu'il avait toujours le droit de présenter une nouvelle demande de semi-liberté de jour dans, comme le prévoit la loi.

Elles ont aussi souligné que son dossier sera examiné à nouveau automatiquement en vue d'une liberté conditionnelle totale dans cinq ans.

Un cauchemar qui hante encore la communauté

La communauté de la région de Miramichi a exprimé son soulagement mercredi. Les souvenirs des événements de la cavale meurtrière de six mois du fugitif en 1989 sont encore vifs.

Il n'aurait même pas dû sortir de prison pour aller se présenter pour une audience , a déclaré une conseillère municipale de Neguac, Albertine Savoie.

Un député fédéral conservateur, Rob Moore, estime que des changements à la loi devraient être envisagés pour éviter que les victimes ou leurs proches aient constamment à s'opposer à la libération des tueurs en série. Il rappelle par ailleurs que le gouvernement de Stephen Harper avait déjà réussi à resserrer le système de libération conditionnelle.

John Harris a été directeur du Service correctionnel du Canada alors que Legere était détenu dans une prison au Nouveau-Brunswick. Il croit que la loi fédérale devrait être modifiée pour donner à la Commission des libérations conditionnelles plus de latitude dans sa décision d'examiner ou non une demande.

Comme Allan Legere a été condamné à une peine indéterminée, il n’est pas admissible à une libération d’office et resterait supervisé par Service correctionnel Canada pour le reste de sa vie.

Des meurtres violents durant une cavale de 201 jours

Allan Legere a été initialement condamné à perpétuité pour le meurtre d’un propriétaire de dépanneur, en juin 1986. L’homme de 66 ans, John Glendenning, avait été battu à mort. Sa femme avait été violée puis elle aussi battue avant d’être laissée pour morte.

Le meurtrier avait été incarcéré à la prison à sécurité maximale de Renous, mais s'était échappé en mai 1989 lors d’une visite médicale à l’Hôpital Dr-Georges-L.-Dumont, à Moncton. Escorté par des gardiens, il avait demandé d’aller aux toilettes, mais en était ressorti quelques secondes plus tard libéré de ses menottes et de ses chaînes aux pieds. Brandissant une antenne de télévision en guise d’arme blanche, il avait réussi à s’enfuir de ses gardiens, avant de prendre en otage une conductrice qui sortait du stationnement et de retrouver son chemin vers Miramichi.

Durant l’une des plus longues chasses à l’homme de l’histoire du pays, Allan Legere se cachait dans les forêts environnantes de Miramichi en volant de la nourriture pour survivre. Il a commis quatre meurtres supplémentaires, des agressions physiques et sexuelles et des incendies.

Quelques semaines après son évasion, il a tué sa deuxième victime, une propriétaire de magasin âgée, Annie Flam. Le corps de la dame de 75 ans avait été retrouvé dans sa maison incendiée. Sa belle-soeur, Nina Flam, a survécu aux flammes et à une violente agression physique et sexuelle.

Le meurtrier et pyromane, toujours en fuite en octobre 1989, a commis l’irréparable une nouvelle fois dans la région de Miramichi. Les corps meurtris des sœurs Donna et Linda Daughney, âgées de 45 et 41 ans, avaient été retrouvés dans leur maison incendiée. Les deux femmes avaient été agressées sexuellement et battues si sauvagement qu’elles étaient méconnaissables.

Un mois plus tard, peu de temps avant son arrestation, le fugitif a commis son cinquième et dernier meurtre sordide, celui du père James Smith. Le révérend de 69 ans a été battu à mort, avant que des paroissiens au presbytère ne découvrent son corps et les murs maculés de sang.

Il a été arrêté le 24 novembre 1989 après un vol de voiture raté qui a commencé à Saint-Jean, qui s’est terminé à l’extérieur de Rogersville, où la police l’a arrêté dans la cabine d’un semi-remorque.

Avec les informations de Marie-Ève Arsenault de La Presse canadienne et d'Alix Villeneuve