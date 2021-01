Vaccination à venir dans les résidences privées pour aînés

Le ministre de la Santé, Christian Dubé, en a fait l'annonce jeudi. Selon lui, le fait de retarder la deuxième dose du vaccin à un maximum de 90 jours permet de donner une première dose plus rapidement dans les RPA.

Les responsables de résidences privées pour aînées joints par Radio-Canada jeudi se réjouissaient de l'annonce.

On applaudit la décision, c’est certain. C’est des gens qui sont plus fragiles, plus vulnérables, alors plus vite on va pouvoir les vacciner, le mieux ça va être. Nous, on est déjà prêts. On a fait nos listes d’employés, nos listes de résidents. On a déjà commencé à rencontrer nos résidents pour voir s’ils voulaient se faire vacciner , souligne le directeur de la résidence Lokia Trois-Rivières, Guy Pagé.

Il souligne que même lorsqu'ils seront vaccinés, les résidents de son établissement sont bien conscients que cela ne signifiera pas un relâchement immédiat des mesures sanitaires.

Même si on est vacciné plus tôt, il va falloir attendre qu’il y ait une immunité au niveau de la société. On en a discuté avec eux et ils savent à quoi s’attendre , mentionne M. Pagé.

Des résidents rencontrés sur place entendaient le vaccin avec impatience.

Je suis très heureuse. J'avais hâte, mais c'est une très bonne nouvelle. On a espoir. Avec le vaccin, ce qui s'en vient, c'est un peu de déconfinement , mentionne Georgette Beaudry.

La résidence Lokia déplore d'ailleurs neuf morts de la COVID-19. Pour plusieurs, l'arrivée du vaccin signifie moins de risques pour leur santé.