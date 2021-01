Pour leur part, 19 communautés autochtones de la province ont reçu plus de 4000 doses du vaccin de Moderna.

Les autorités sanitaires prévoient de tripler le nombre de récipiendaires autochtones du vaccin d’ici la fin de la semaine prochaine en inoculant les membres de 41 autres communautés autochtones. Au total, 60 communautés sur 203 auront alors amorcé leur campagne de vaccination.

La médecin hygiéniste en chef de la régie de la santé des Premières Nations, la Dre Shannon McDonald, supplie cependant les personnes qui ont déjà reçu le vaccin de rester prudentes. Ce n'est pas un laissez-passer pour se rassembler , insiste-t-elle.

Depuis les Fêtes, les autorités sanitaires ont enregistré une augmentation du nombre de cas et d’éclosions. Mercredi, environ 600 cas actifs étaient recensés au sein des communautés autochtones.

La Dre Henry dénonce le racisme envers les Autochtones

Comme à son habitude, la Dre Bonnie Henry a rappelé à ces concitoyens que certes nous vivons la même tempête, mais nous ne sommes pas dans le même bateau , en parlant du sort réservé aux personnes autochtones durant cette pandémie.

Duncan, sur l'île de Vancouver, est le siège des bureaux administratifs des Premières Nations Cowichan. Celle qui a le plus de membres en Colombie-Britannique. Photo : Radio-Canada / Adrien Blanc

La médecin hygiéniste est très attristée et troublée d'entendre des rapports de discrimination et de racisme qui vont à l'encontre de la gentillesse et de la compassion que nous attendons et que nous avons vues en Colombie-Britannique .

Le virus ne discrimine personne. Mais le système le fait. Bonnie Henry, médecin hygiéniste en chef de la C.-B.