Un Dollarama du Saguenay mis à l'amende pour non-respect des mesures sanitaires

Une succursale de la chaîne Dollarama du Saguenay est mise à l’amende par la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité au travail (CNESST) pour non-respect des règles sanitaires visant à limiter la propagation de la COVID-19.

Huit autres magasins de la même bannière situés dans d’autres régions du Québec ont écopé de constats d’infraction (11 remis au total) pour avoir enfreint les règles.

Outre Saguenay, les régions concernées sont la Gaspésie, Yamaska, Saint-Jean-sur-Richelieu, Valleyfield et la Capitale-Nationale.

Dans un communiqué diffusé jeudi soir, la CNESST ne précise pas quelle succursale saguenéenne a été prise en défaut.

Depuis le début de la pandémie en mars 2020, la CNESST a émis 124 avis de correction dans la foulée de visites d'enquêteurs dans 68 magasins Dollarama.

Cette action s'inscrit dans la volonté de la CNESST de protéger la santé et la sécurité des travailleuses et des travailleurs et de mener des interventions intensives à la grandeur du Québec pour lutter contre la propagation de la COVID-19 , peut-on lire dans le communiqué.