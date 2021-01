Les aéroports de Vancouver, Victoria et Kelowna omettent de gazouiller en français

La Loi sur les langues officielles indique dans son article 23, au paragraphe 1, qu’il incombe aux institutions fédérales offrant des services aux voyageurs de veiller à ce que ceux-ci puissent, dans l’une ou l’autre des langues officielles, communiquer avec leurs bureaux et en recevoir les services. Le règlement qui découle de la loi précise que cette disposition s'applique aux aéroports où transitent plus d'un million de passagers par an.

Or, les autorités aéroportuaires de Vancouver, de Victoria et de Kelowna, qui accueillent entre 2 et 25 millions de voyageurs par an, ne gazouillent qu'en anglais alors que leurs messages contiennent des informations sur la sécurité, les intempéries et la lutte contre la COVID-19.

Par comparaison, d'autres aéroports comme ceux de Toronto, de Montréal, de Calgary, d'Edmonton, d'Ottawa et d'Halifax gazouillent dans les deux langues.

En réponse à une plainte, le Commissariat aux langues officielles a formulé des recommandations à l'aéroport de Victoria en 2018. Or, en juillet 2020, il a constaté qu'elles n'avaient pas été implantées.

La recommandation mentionnait de revoir la politique de communication dans les six mois suivant la date du rapport final d’enquête, soit au plus tard en septembre 2018. Près de deux ans plus tard, la recommandation n’est toujours pas mise en œuvre , est-il écrit dans le rapport de suivi.

Pas de communicant bilingue

Un porte-parole de l'aéroport de Victoria, Rod Hunchak, promet des avancées d'ici la fin du mois de mars.

Nous sommes en train de revoir toute notre stratégie de communication parce que ça ne concerne pas que Twitter, ça concerne aussi notre site Internet , reconnaît Rod Hunchak.

L'aéroport de Victoria utilise en effet un logiciel de traduction automatique en français et dans huit autres langues pour son site Internet. Cependant, un avis aux internautes indique, en anglais, que la traduction n'est pas toujours précise.

Je suis en contact avec d'autres aéroports au Canada et nous trouvons que cette obligation est difficile à respecter. Rod Hunchak, porte-parole de l'aéroport de Victoria

L'aéroport de Vancouver offre une version française moins complète que la version anglaise tandis que l'aéroport de Kelowna emploie le service de traduction automatique de Google.

Quant à l'obligation de gazouiller dans les deux langues, le porte-parole de l'aéroport de Victoria note que ce n'est pas facile parce qu'on nous demande de gazouiller en français et en anglais simultanément. Nous n'avons pas de personnel de communication bilingue donc nous devrons peut-être faire appel à un service extérieur.

Des plaintes contre 12 aéroports

Le plaignant, un habitant de la région d'Ottawa qui a demandé que son identité ne soit pas divulguée afin de ne pas compromettre sa situation professionnelle, ne se satisfait pas de cette réponse.

Le manque d'argent est toujours la réponse aux plaintes concernant les langues officielles, s'indigne-t-il. Pourtant, n'importe quel droit a des conséquences financières.

Le plaignant dit avoir porté plainte auprès du Commissaire aux langues officielles en 2017 concernant 12 aéroports, dont ceux d'Edmonton et Calgary.

Je suis un francophone hors Québec et je tiens beaucoup à mes droits linguistiques. Le plaignant

Il se réjouit que, depuis, les grands aéroports canadiens gazouillent dans les deux langues officielles, mais il aurait aimé que le changement arrive plus vite.

Porter plainte est un travail de longue haleine et il n'y a pas de conséquences contraignantes pour ceux qui ne respectent pas la loi , dit-il.

Il pense quand même que sa démarche valait la peine puisque les plaintes des citoyens influencent les rapports du Commissaire aux langues officielles qui se retrouvent ensuite sur le bureau des députés à Ottawa.