Plaidoyer pour davantage de noms de lieux autochtones en Estrie

Si on recule de quelques siècles, on retrouvait beaucoup de toponymes autochtones sur le territoire, mais au début du 20e siècle, il y a littéralement eu un ménage qui a été fait , rappelle Philippe Chartrand, enseignant de langue abénakise.

Ainsi, de nombreux noms de lacs, de rivières et de montagnes ont été effacés des cartes officielles. Plusieurs de ces noms ont ensuite disparu de l’imaginaire collectif.

Ils ont éliminé le plus possible de toponyme autochtone pour différentes raisons. On a donné comme défaite que les noms étaient trop compliqués ou que ça ne faisait pas un assez beau portrait représentatif de la population.

Philippe Chartrand, enseignant de langue abénakise.