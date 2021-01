La 2e vague de COVID-19 repousse au moins 600 chirurgies à l'hôpital Rimouski

Du nombre, trois sont des chirurgies considérées comme semi-urgentes pour des cas de cancer.

C'est la première fois depuis le début de la pandémie que des chirurgies semi-urgentes sont reportées, car jusqu'ici, les reports touchaient uniquement les interventions non urgentes comme celles pour soigner les cataractes ou pour implanter une prothèse de hanche.

Le président-directeur général adjoint du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) du Bas-Saint-Laurent, le docteur Jean-Christophe Carvalho, s'est fait rassurant quant à la santé des patients en cause.

Il a indiqué que les contraintes liées à la deuxième vague ont forcé ce choix de reporter ces chirurgies.

On a dû repousser au mois de janvier certaines chirurgies semi-urgentes, temporairement, pour être capable de redégager la marge de manœuvre hospitalière. Mais oui, il a eu, début janvier, ce genre d'impact là. Ce ne sont pas la majorité des chirurgies qui ont dû subir ce sort-là pour l'instant. Ce sont des patients qu'on va replanifier rapidement , soutient-il.

Le président-directeur général adjoint du CISSS du Bas-Saint-Laurent, le docteur Jean-Christophe Carvalho Photo : Radio-Canada / Jean-Luc Blanchet

Cette situation survient au moment où le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux a décidé de fermer une troisième salle de chirurgies sur les cinq que compte l'hôpital de Rimouski.

Deux salles étaient fermées depuis octobre dernier. Le docteur Carvalho indique que la pandémie met beaucoup de pressions sur l'organisation des soins de santé.

Il y a les soins intensifs COVID que normalement, on n'a pas. Donc là, on a des soins intensifs non-COVID et des soins intensifs COVID, ce qui est tout à fait approprié pour bien traiter les gens. Mais, vous comprenez que ça fait deux unités de soins intensifs. Donc, ]ça prend] le personnel requis pour faire ces traitements-là , explique-t-il.

Le docteur Carvalho ajoute aussi que certains lits d'hospitalisation doivent aussi rester libres pour en avoir en cas de besoin.

Le délestage de certains types d'opérations continue aussi d'augmenter partout au Québec.

D'après les informations de Denis Leduc