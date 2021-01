La vaccination dans les résidences pour aînés devancée en Outaouais

Les compagnies Pfizer et BioNTech ont autorisé jeudi le déplacement de leur vaccin contre la COVID-19 d'un endroit à un autre, bien qu’elles ne le recommandent pas.

Ce changement a permis aux autorités de santé publique de l’Outaouais de devancer la campagne de vaccination auprès des usagers des RPArésidence privée pour aînés , bien avant la date du 25 janvier annoncée par le gouvernement du Québec.

La bonne nouvelle par rapport à ça, c’est qu’on peut [...] aller plus rapidement vers notre clientèle prioritaire. Déjà en fin de semaine, on prévoit vacciner des gens des résidences intermédiaires, des gens des résidences pour personnes âgées, des résidences de types familiales avec la clientèle âgée , explique Sylvie Lafontaine, directrice adjointe intérimaire à la direction de santé publique pour le Centre intégré de santé et de services sociaux ( CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux ) de l’Outaouais.

On trouve ça vraiment génial, parce qu’on peut assurer une couverture vaccinale aux gens les plus vulnérables. Sylvie Lafontaine, directrice adjointe intérimaire de la direction de santé publique du CISSS de l'Outaouais

Les équipes de vaccination du CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux ont visité 12 des 16 CHSLDCentre d'hébergement et de soins de longue durée de la région, et comptent visiter les quatre derniers au plus tard en début de semaine prochaine.

À ce jour, au moins 4000 doses du vaccin contre la COVID-19 ont été administrées en Outaouais.

Près de 2000 doses sont arrivées dans la région cette semaine, et une autre livraison est attendue cette fin de semaine. Le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux de l’Outaouais a déjà déterminé où ira chacune de ces doses.

Deuxième dose

Environ 3000 travailleurs de la santé de la région ont été vaccinés à ce jour. Parmi eux, Daniel Botelho, infirmier à l’Hôpital de Hull, a reçu sa première dose du vaccin de Pfizer-BioNTech.

Quand on regarde partout dans le monde, tous ces gens qui décèdent de la COVID-19, on pourrait dire qu’on est chanceux ici dans notre région d’avoir le vaccin aussi tôt que ça , confie l’infirmier.

Il ignore toutefois quand il recevra sa deuxième dose alors que la santé publique provinciale autorise maintenant un délai de 90 jours au maximum entre les deux doses. Il s'agit d'un délai quatre fois plus long que les 21 jours recommandés par le fabricant et deux fois plus que les 42 jours recommandés par le Comité consultatif national de l’immunisation.

Personnes de 80 ans et plus

Selon l’ordre des groupes prioritaires à vacciner établi par le gouvernement du Québec, les prochaines personnes à recevoir l’immunisation sont les communautés éloignées et les personnes âgées de 80 ans et plus.

La directrice adjointe intérimaire du CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux dit viser la mi-février pour un début de vaccination, sur rendez-vous, de cette tranche d’âge de la population.

On a bon espoir de commencer la vaccination ou l’invitation aux personnes de 80 ans et plus d’ici la mi-février si tout va bien, si on reçoit les vaccins et si le plan se poursuit , a ajouté Mme Lafontaine.

Avec les informations de Nafi Alibert et Laurie Trudel