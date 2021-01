Cinq nouveautés technos présentées lors du CES qui valent le détour

Bien que le Consumer Electronics Show (CES), le plus grand salon mondial consacré aux industries des technologies et à leurs adeptes, a battu son plein virtuellement cette année, les gadgets plus extravagants les uns que les autres étaient tout de même au rendez-vous. En voici quelques-uns qui ont fait tourner les têtes.

1- Les taxis volants Cadillac de General Motors

Conduire une voiture volante n’appartiendra bientôt plus à la fiction grâce à General Motors, qui a dévoilé un aéronef autonome pouvant atteindre les 90 km/h. Et pas à bord de n’importe quel véhicule : le fabricant automobile mise sur sa marque Cadillac pour transporter des personnes dans les airs.

Le taxi volant de General Motors présenté lors du CES. Photo : General Motors

Peu de détails ont été dévoilés sur ce projet de voiture volante, outre qu’elle décolle et atterrit à la verticale, qu’elle peut contenir une seule personne à bord et qu’elle compte quatre rotors électriques.

2- Rouge sur mesure d’Yves Saint Laurent

Pas besoin d’avoir une réputation mondiale en techno pour se lancer dans l’aventure. Et Yves Saint Laurent l’a bien compris en dévoilant son rouge à lèvres connecté lors du CES.

Le Rouge sur mesure d'Yves Saint Laurent présenté lors du CES 2021. Photo : Yves Saint Laurent

Le produit, de la taille d’un petit électroménager, permet de mélanger plusieurs teintes afin de créer des couleurs personnalisées. L’appareil est connecté à une application mobile qui accompagne les adeptes de cosmétique dans leurs choix, selon entre autres la forme de leurs lèvres et les couleurs de leurs accessoires.

3- Le masque anti-COVID intelligent Projekt Hazel de Razer

Razer, une entreprise spécialisée dans l’équipement pour les joueurs et joueuses, est parvenue à transformer l’un des objets les plus courants de la pandémie de COVID-19 en un gadget connecté.

Son masque rechargeable N95 Projekt Hazel est doté d’un système de ventilation et d’un dispositif de stérilisation. Pour des raisons d’accessibilité, le couvre-visage est transparent et rétroéclairé afin de permettre aux personnes de lire sur les lèvres même lorsque la nuit tombe.

4- Les robots domestiques de Samsung

Samsung, qui a dévoilé aujourd’hui sa nouvelle gamme de téléphones intelligents Galaxy S21, a fait rêver plus d’un foyer lors du CES avec ses trois nouveaux robots grand public.

Alors que le JetBot 90 AI Plus passe l’aspirateur et surveille la résidence, le Bot Care, présenté pour la première fois en 2018, sert de compagnon et d’assistant personnel. Le clou du spectacle est le Bot Handy, qui s’occupe de faire le ménage, servir de la boisson et même mettre la vaisselle sale dans le lave-vaisselle.

5- La télévision OLED transparente LG Display

Les téléviseurs transparents ont la cote depuis quelques années, et LG Display est l’un des leaders dans cette industrie.

Le téléviseur transparent OLED de LG Display présenté lors du CES 2021. Photo : LG Display

L’entreprise coréenne a dévoilé sa nouvelle télévision OLED de 55 pouces, transparente à 40 %, lors du CES. La technologie pourrait autant être utile pour un usage résidentiel, afin de regarder une série télé au lit tout en maintenant une vision générale de la pièce, que commercial, notamment avec un menu de restaurant.

La promesse d’une qualité sonore hors pair avec des haut-parleurs Cinematic Sound OLED intégrés laisse présager qu’il serait inutile de se procurer une barre de son avec ce téléviseur.