Un Torontois de 8 ans a communiqué avec la Station spatiale internationale

Un garçon de Toronto a passé l'appel téléphonique de sa vie lorsqu'il s'est entretenu avec un astronaute à bord de la Station spatiale internationale (SSI) plus tôt cette semaine.

Yaphet Yoseph, 8 ans, était aux anges, mercredi, quand il a discuté avec l'astronaute Victor Glover, qui est actuellement en orbite.

L'appel était organisé par des membres de l’Université California Polytechnic State et de la Société nationale des ingénieurs Noirs. Ces derniers ont découvert le vif intérêt de Yaphet pour les voyages dans l'espace, et ils voulaient qu'il y participe.

Mon rêve est d'aller dans l'espace et d'être le premier Afro-Canadien à le faire. Yaphet Yoseph, Torontois de 8 ans

Et il n'a pas l'intention d'y aller seul. Selon sa mère, Hezbawit Lijam, il me dit toujours, ''tu vas venir avec moi dans l'espace'' raconte-t-elle en souriant. Selon Mme Lijam, l’intérêt de son fils pour le voyage extraterrestre a commencé quand il était à la maternelle, et n'a fait que grandir depuis.

L'astronaute Chris Hadfield et le drapeau canadien, dans la coupole de la Station spatiale internationale. Photo : NASA

Mais la passion de Yaphet pour l'espace a encore grandi quand le jeune en a appris plus sur l’astronaute canadien Chris Hadfield.

J'ai eu un de ses livres, j'ai commencé à le lire, et c'était tellement amusant, et ça m'a inspiré à devenir astronaute , explique le jeune.

La mère de Yaphet lui a même offert une combinaison spatiale de la NASA.

Bien sûr, la combinaison spatiale, elle vient juste avec le drapeau américain, comme celui-ci, mais j'ai ajouté le drapeau canadien pour Yaphet, car il représentera le Canada , explique-t-elle.

Un appel que Yaphet n'oubliera pas de sitôt

Yaphet portait justement ce costume quand il a posé une question à l’astronaute Victor Glover, mercredi.

Qu'est-ce que ça fait d'être sur le premier vol opérationnel du premier vaisseau spatial qui utilise un système d'abandon à carburant liquide réutilisable? Et quels conseils donneriez-vous à des enfants comme moi? a demandé le jeune de 8 ans.

L'astronaute Victor Glover est actuellement en mission à bord de la Station spatiale internationale. Photo : Université d'État polytechnique de Californie via Zoom

Yaphet, merci pour cette question, et merci pour ta voix. C'est tellement inspirant d'entendre la voix des jeunes ici , a répondu Victor Glover.

L'astronaute a répondu à Yaphet que le système d'abandon fonctionne à merveille, et qu’il contribue à le garder en sécurité. Puis, il a transmis un message de vie au jeune garçon : de ne jamais s'arrêter face aux défis et de ne jamais perdre sa soif d’apprendre.

Sois gentil avec les gens autour de toi, et ils te le rendront , a ajouté M. Glover.

Même si Yaphet n’a que 8 ans, il a de grands projets de carrière.

Pour mon premier vol spatial, j'espère au moins aller jusqu’à la SSIStation spatiale internationale , a-t-il déclaré.

Pour mon deuxième vol, j'espère aller sur la Lune, et pour mon troisième, j'espère aller sur Mars .

Avec des informations de Greg Ross, CBC News