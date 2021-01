Le Yukon augmente les indemnités pour les voyages médicaux

Les Yukonnais en déplacement dans une province pour des raisons médicales pourront toucher des indemnités quotidiennes deux fois plus importantes que par le passé.

Lors de la grande révision des services de soins de santé, dont le rapport a été rendu public l’été dernier, de nombreux Yukonnais ont fait part de leurs préoccupations concernant les indemnités journalières offertes.

Le gouvernement annonce maintenant que le forfait quotidien passe de 75 $ à 150 $ pour les déplacements qui s'étendent sur plusieurs jours. Les accompagnateurs peuvent également recevoir 150 $ pour couvrir les frais d'hôtels si le patient qu'ils accompagnent est hospitalisé.

S’il s’agit d’un voyage d’une journée, les patients et leurs accompagnateurs recevront chacun l'indemnité initiale de 75 $.

L'hôpital St Paul à Vancouver est l'un des établissements de santé qui accueille des patients du Yukon. Photo : Radio-Canada / Tina Lovgreen

Plus de destinations et une meilleure coordination

Les patients pourront maintenant être soignés n’importe où au pays plutôt que dans les hôpitaux de Vancouver, de Calgary et d'Edmonton, les seules destinations admissibles au programme actuel.

Ainsi, un patient dont la famille ou les proches habitent une autre province pourra y être dirigé pour obtenir des soins essentiels.

Un service de coordination doit par ailleurs être créé au cours de la prochaine année pour mieux soutenir les patients, y compris ceux dont les soins sont couverts par d'autres régimes.

Cette modification entourant les voyages médicaux et la coordination des soins réduiront davantage le fardeau financier des Yukonnais, en soutenant mieux les voyageurs dans les soins de santé dont ils ont besoin , a affirmé la ministre de la Santé et des Affaires sociales, Pauline Frost, en conférence de presse.

La ministre Frost souligne les difficultés que rencontrent les patients autochtones, qui représentent 24 % de la population, et dont les soins sont couverts par le régime fédéral : Il existe des incohérences dans les services offerts. [...] Peu importe d’où vient le soutien, les Yukonnais ont droit à un processus équitable et direct.

Le nouveau service permettra entre autres d’offrir du soutien pour la réservation d'hôtels et répondra aux préoccupations des patients pour qui un tel voyage représente beaucoup d'incertitudes.

La compensation financière de 10 $ à 25 $ pour les rendez-vous médicaux des résidents qui habitent près de Whitehorse a été éliminée à la suite de commentaires répétés selon lesquels cette compensation n’était pas désirée, disent les autorités.

Le gouvernement a soumis les propositions suggérées à plus de 2300 personnes lors de consultations publiques et à plus de 200 personnes lors de séances de groupes consultatifs.